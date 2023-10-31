Евролига. Женщины. «Фамила» – «Виллербан», «Люблин» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи
Во вторник, 31 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги пройдут семь матчей.
Итальянская «Фамила» примет французский «Виллербан», польский «Люблин» сыграет с турецким «Фенербахче».
Регулярный чемпионат
Женщины
Группа А
Сепси Румыния – ДВТК ВЕНГРИЯ
31 октября. 19.15
Фамила Италия – Виллербан Франция
31 октября. 22.00
Люблин Польша – Фенербахче Турция
31 октября. 22.00
Сарагоса Испания – Валенсия Испания
31 октября. 22.00
Турнирное положение: Фенербахче Турция – 4-0, ДВТК Венгрия – 4-0, Валенсия Испания – 3-1, Сарагоса Испания – 2-2, Фамила Италия – 2-2, Люблин Польша – 1-3, Сепси Румыния – 0-4, Виллербан Франция – 0-4.
Группа B
Пулковице Польша – Дьор Венгрия
31 октября. 21.00
УСК Прага Чехия – Вильнев-д’Аск Франция
31 октября. 21.00
Ланды Франция – Авенида Испания
31 октября. 21.30
Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 3-1, Мерсин Турция – 3-1, Виртус Италия – 3-1, Авенида Испания – 2-2, Вильнев-д’Аск Франция – 2-2, Пулковице Польша – 2-2, Дьор Венгрия – 1-3, Ланды Франция – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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