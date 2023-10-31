Евролига. Женщины. «Фамила» – «Виллербан», «Люблин» сыграет с «Фенербахче» и другие матчи

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Во вторник, 31 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Евролиги пройдут семь матчей.

Итальянская «Фамила» примет французский «Виллербан», польский «Люблин» сыграет с турецким «Фенербахче».

Евролига

Регулярный чемпионат

Женщины

Группа А 

Сепси Румыния – ДВТК ВЕНГРИЯ

31 октября. 19.15

Фамила Италия – Виллербан Франция

31 октября. 22.00

Люблин Польша – Фенербахче Турция

31 октября. 22.00

Сарагоса Испания – Валенсия Испания

31 октября. 22.00

Турнирное положение: Фенербахче Турция – 4-0, ДВТК Венгрия – 4-0, Валенсия Испания – 3-1, Сарагоса Испания – 2-2, Фамила Италия – 2-2, Люблин Польша – 1-3, Сепси Румыния – 0-4, Виллербан Франция – 0-4. 

Группа B

Пулковице Польша – Дьор Венгрия

31 октября. 21.00

УСК Прага Чехия – Вильнев-д’Аск Франция

31 октября. 21.00

Ланды Франция – Авенида Испания

31 октября. 21.30

Турнирное положение: УСК Прага Чехия – 3-1, Мерсин Турция – 3-1, Виртус Италия – 3-1, Авенида Испания – 2-2, Вильнев-д’Аск Франция – 2-2, Пулковице Польша – 2-2, Дьор Венгрия – 1-3, Ланды Франция – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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