Бывший игрок НБА Эндрю Богут считает, что история с подозрениями в связи с несовершеннолетней девушкой не будет иметь для его соотечественника из «Оклахомы» серьезных последствий.

«Насколько я понимаю из разговоров с разными людьми... Если бы Джошу было 19, 21, 22 года, и он сознательно искал 15-летнюю девочку, это было бы абсолютно отвратительным поведением. Я категорически против этого. Но я не думаю, что это так, исходя из того, что узнал. Если я ошибаюсь, то принесу извинения. И все же не думаю, что это было так. Девушка была моложе. Но, насколько я понимаю, она солгала о своем возрасте и сказала, что на тот момент она была совершеннолетней.

И еще отмечу, что это тоже произошло больше года назад. То есть это не недавняя история, как думают в социальных сетях. Просто трудно давать правильные комментарии по этому поводу, пока все это продолжается.

В «Тандер» знали об этом. Судя по тому, что мне рассказали, они знали об этом. И они дали Джошу возможность играть, у них не было никаких опасений. НБА тоже позволила Гидди играть, и это показательно, потому что обычно в подобных обстоятельствах лига действует иначе.

Это неприятная ситуация для всех участников. Насколько я понимаю, чтобы все это было передано в судебную инстанцию, девушка или ее семья должны официально выдвинуть обвинения, заявив, что Гидди знал о ее возрасте и действовал осознанно. Судя по всему, этого не произойдет, потому что девушка солгала о своем возрасте», – заявил Богут.

Дикий сюжет в НБА: звезду «Оклахомы» проверяют на связь с несовершеннолетней. По наводке из твиттера