Эндрю Богут считает, что Джош Гидди избежит серьезных последствий: «Девушка солгала о своем возрасте»

Теги Эндрю Богут НБА Оклахома-Сити Джош Гидди Баскетбол

Бывший игрок НБА Эндрю Богут считает, что история с подозрениями в связи с несовершеннолетней девушкой не будет иметь для его соотечественника из «Оклахомы» Джоша Гидди серьезных последствий.

«Насколько я понимаю из разговоров с разными людьми... Если бы Джошу было 19, 21, 22 года, и он сознательно искал 15-летнюю девочку, это было бы абсолютно отвратительным поведением. Я категорически против этого. Но я не думаю, что это так, исходя из того, что узнал. Если я ошибаюсь, то принесу извинения. И все же не думаю, что это было так. Девушка была моложе. Но, насколько я понимаю, она солгала о своем возрасте и сказала, что на тот момент она была совершеннолетней.

И еще отмечу, что это тоже произошло больше года назад. То есть это не недавняя история, как думают в социальных сетях. Просто трудно давать правильные комментарии по этому поводу, пока все это продолжается.

В «Тандер» знали об этом. Судя по тому, что мне рассказали, они знали об этом. И они дали Джошу возможность играть, у них не было никаких опасений. НБА тоже позволила Гидди играть, и это показательно, потому что обычно в подобных обстоятельствах лига действует иначе.

Это неприятная ситуация для всех участников. Насколько я понимаю, чтобы все это было передано в судебную инстанцию, девушка или ее семья должны официально выдвинуть обвинения, заявив, что Гидди знал о ее возрасте и действовал осознанно. Судя по всему, этого не произойдет, потому что девушка солгала о своем возрасте», – заявил Богут.

Дикий сюжет в НБА: звезду «Оклахомы» проверяют на связь с несовершеннолетней. По наводке из твиттера

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30 комментариев

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boller_73
Ответ Тёма Тёма
Так надо паспорт просить, блин. Это уже не отмазки для суда.
Оформить половой акт через госуслуги
+61
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Грозовая Тень
Ответ Тёма Тёма
Так надо паспорт просить, блин. Это уже не отмазки для суда.
Ты всегда просишь паспорт?
+35
-5
+30
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Eskender
А вот был бы у нее Fan-ID, Гидди все спокойно проверил бы и неприятностей избежал (хотя кое-каких приятностей и лишился бы)...
+21
-2
+19
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Archer_Great
Ответ Тёма Тёма
Так надо паспорт просить, блин. Это уже не отмазки для суда.
Насколько я понимаю судебную систему штатов, в случае подачи иска это будет обязанностью обвинителя доказать, что Гидди знал о ее возрасте. А вот подать встречный иск о клевете и обнародовать переписку, в которой она (предположительно) говорит о себе, как о совершеннолетней - это вполне адекватная реакция. Опять же, если такая информация имеется у стороны Гидди
+9
-2
+7
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Тёма Тёма
Ответ Грозовая Тень
Ты всегда просишь паспорт?
Я не попадаю в ситуации, когда человеку или 18 или 15. И да, надо будет, спрошу. Чем потом также загреметь.
+7
-3
+4
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nikitosdaipoltos
Ответ Тёма Тёма
Я не попадаю в ситуации, когда человеку или 18 или 15. И да, надо будет, спрошу. Чем потом также загреметь.
конечно ты не попадешь в такую ситуацию, тебе 38 лет. Вряд ли на тебя 15-летние посмотрят.
+4
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+4
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Тёма Тёма
Ответ boller_73
Оформить половой акт через госуслуги
Да и да такого дойдем. Хочешь с женой? Подай заявку за 3 дня! 😂😂😂
+3
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kaissa
Ответ Тёма Тёма
Я не попадаю в ситуации, когда человеку или 18 или 15. И да, надо будет, спрошу. Чем потом также загреметь.
спросишь - она ответит что совершеннолетняя. дальше что?...
+3
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+3
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малюта скуратов
Ответ Тёма Тёма
Так надо паспорт просить, блин. Это уже не отмазки для суда.
я в таких случаях следую правилу прожжённого рыбака :"если рыбка слишком маленькая, то надо отпустить обратно, пускай подрастёт"
+3
-1
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Kanu
Мне кажется, или Богу его только сильнее топит?
Если это было больше года назад, то она же была ещё моложе???
+1
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Тёма Тёма
Ответ nikitosdaipoltos
конечно ты не попадешь в такую ситуацию, тебе 38 лет. Вряд ли на тебя 15-летние посмотрят.
Ну 20-летние смотрят. Так как 38 не даёт никто. Но я не смотрю. Не интересно. Сочувствую тем, кто уже ничего не может.
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Evgeniy 72
Ответ Maturmalai
Это все безусловно верно. Я рассуждал в общем плане, что есть такие преступления, за которые возбуждается дело и даже судебные процессы вне зависимости от наличия заявления от жертвы. Но в каждом конкретном случае свои обстоятельства. Если здесь полиция и прокуроры решат, что без содействия девушки им дела против Гидди не собрать, то кейс закроют. Но в репутационном плане Гидди все равно может понести потери: отказы спонсоров, штрафы от лиги за облико морале, и т.п. Ну и от самой девушки может гражданский иск прилететь в будущем. Скажет, что была слишком юна, чтобы понимать что происходило, потом подросла, осознала, ужаснулась, начала страдать, захотела справедливости и далее по списку.
Насколько я понимаю, дело просто не открывали пока, поэтому рано его закрывать. Сейчас под давлением прессы идёт сбор данных, на какой округ повесить эту безнадегу, никому не хочется выглядеть идиотом в суде. Но без свидетельских показаний или видео - тухляк ведь.
Про репутационные потери я указал в первом посте, но тут опять же девушке и её семье невыгодны эти потери. Как бы ни закончились их отношения, но Гидди им нужен максимально богатым. Ну и любовь нельзя исключать, возраст у обоих как раз подходящий, а Гидди был девственником до этого.
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Evgeniy 72
Ответ Kanu
Мне кажется, или Богу его только сильнее топит? Если это было больше года назад, то она же была ещё моложе???
Если год назад не было секса, а первый раз случился именно в день слива из твиттера, то можно говорить о продолжительности отношений, и их серьёзности.
Но конечно Богут зря влез, впрочем на суде его домыслы учитываться не будут от слова совсем, если суд состоится вообще.
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Maturmalai
Ответ Evgeniy 72
Ты безусловно прав, что для начала расследования жалоба необязательна, достаточно подозрения. Но вот только без претензий от "жертвы" или её родителей/опекунов такое дело неудобно для прокуратуры, и особенно неудобно доводить процесс до суда присяжных. Защита предоставит великолепные характеристики обвиняемого, и будет упирать на взаимные высокие чувства. "Жертва" и её семья также будут на стороне Гидди, вернее они изначально на его стороне. Прокуратура не сможет убедить жюри проголосовать за вердикт - виновен, если будет требовать срок, это вроде очевидно. Вот за штраф и общественную нагрузку жюри проголосует с гораздо большей вероятностью, от миллионера не убудет. Но такое мягкое наказание можно получить и не доводя дело до суда присяжных, прокуратура и судья также это понимают.
Это все безусловно верно. Я рассуждал в общем плане, что есть такие преступления, за которые возбуждается дело и даже судебные процессы вне зависимости от наличия заявления от жертвы. Но в каждом конкретном случае свои обстоятельства. Если здесь полиция и прокуроры решат, что без содействия девушки им дела против Гидди не собрать, то кейс закроют.
Но в репутационном плане Гидди все равно может понести потери: отказы спонсоров, штрафы от лиги за облико морале, и т.п.
Ну и от самой девушки может гражданский иск прилететь в будущем. Скажет, что была слишком юна, чтобы понимать что происходило, потом подросла, осознала, ужаснулась, начала страдать, захотела справедливости и далее по списку.
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Evgeniy 72
Ответ Maturmalai
Чтобы начать расследование, достаточно факта, что девушка несовершеннолетняя и что обстоятельства указывают высокую вероятность того, что с ней был секс. И, если не ошибаюсь, даже претензий не требуется, одного такого подозрения достаточно, чтобы завести дело. Несовершеннолетний не может инициировать секс, согласно букве закона. Другое дело, обвиняемый может предъявить контраргументы, что его ввели в заблуждение относительно возраста лица, с кем он вступил в связь. Например, это лицо показало ему фальшивые документы. Или что они повстречались в месте и время, где несовершеннолетних по идее не должно быть без родителей (ночной клуб, бар, итп). А дальше уже чему поверят прокуроры, суд, присяжные.
Ты безусловно прав, что для начала расследования жалоба необязательна, достаточно подозрения. Но вот только без претензий от "жертвы" или её родителей/опекунов такое дело неудобно для прокуратуры, и особенно неудобно доводить процесс до суда присяжных. Защита предоставит великолепные характеристики обвиняемого, и будет упирать на взаимные высокие чувства. "Жертва" и её семья также будут на стороне Гидди, вернее они изначально на его стороне.
Прокуратура не сможет убедить жюри проголосовать за вердикт - виновен, если будет требовать срок, это вроде очевидно. Вот за штраф и общественную нагрузку жюри проголосует с гораздо большей вероятностью, от миллионера не убудет. Но такое мягкое наказание можно получить и не доводя дело до суда присяжных, прокуратура и судья также это понимают.
0
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Maturmalai
Ответ Evgeniy 72
Нет, обвинению достаточно факта, что девушка несовершеннолетняя. Но если от девицы и её родителей претензий не будет, и выяснится, что инициатором секса была девушка, то прокурору будет трудно обосновать требование даже минимального срока. Несколько можно видеть из обрывков информации по обстоятельствам происшествия - речь пока в основном про репутационный ущерб с потерей спонсоров, ну и возможном изгнании из НБА.
Чтобы начать расследование, достаточно факта, что девушка несовершеннолетняя и что обстоятельства указывают высокую вероятность того, что с ней был секс. И, если не ошибаюсь, даже претензий не требуется, одного такого подозрения достаточно, чтобы завести дело.
Несовершеннолетний не может инициировать секс, согласно букве закона.
Другое дело, обвиняемый может предъявить контраргументы, что его ввели в заблуждение относительно возраста лица, с кем он вступил в связь. Например, это лицо показало ему фальшивые документы. Или что они повстречались в месте и время, где несовершеннолетних по идее не должно быть без родителей (ночной клуб, бар, итп). А дальше уже чему поверят прокуроры, суд, присяжные.
0
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Грозовая Тень
Ответ greatst
насколько я представляю, ивзестные люди (спортсмены, рэпперы и тп) обязательно спрашивают паспорта у фанаток (групис) - это и к штатам относится, и к рф. Помимо глупой истории как в этом случае, могут быть и намеренные подставы с целью вымогания денег
Видимо, с ним не проговорили на эту тему. И не нашлось старших товарищей, кто подсказал бы.
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Грозовая Тень
Ответ Дмитрий Куркаев
А ты нет? Когда это было для меня актуально, я видел документы девушек, потому что ну его нахер (как сейчас помню, ст. 134 УК РФ).
Я всегда знал возраст
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greatst
Ответ Грозовая Тень
Ты всегда просишь паспорт?
насколько я представляю, ивзестные люди (спортсмены, рэпперы и тп) обязательно спрашивают паспорта у фанаток (групис) - это и к штатам относится, и к рф. Помимо глупой истории как в этом случае, могут быть и намеренные подставы с целью вымогания денег
0
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Тёма Тёма
Ответ малюта скуратов
я в таких случаях следую правилу прожжённого рыбака :"если рыбка слишком маленькая, то надо отпустить обратно, пускай подрастёт"
5 баллов! 😂😂😂
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Evgeniy 72
Ответ Archer_Great
Насколько я понимаю судебную систему штатов, в случае подачи иска это будет обязанностью обвинителя доказать, что Гидди знал о ее возрасте. А вот подать встречный иск о клевете и обнародовать переписку, в которой она (предположительно) говорит о себе, как о совершеннолетней - это вполне адекватная реакция. Опять же, если такая информация имеется у стороны Гидди
Нет, обвинению достаточно факта, что девушка несовершеннолетняя. Но если от девицы и её родителей претензий не будет, и выяснится, что инициатором секса была девушка, то прокурору будет трудно обосновать требование даже минимального срока.
Несколько можно видеть из обрывков информации по обстоятельствам происшествия - речь пока в основном про репутационный ущерб с потерей спонсоров, ну и возможном изгнании из НБА.
+1
-1
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Тёма Тёма
Ответ Дмитрий Куркаев
А ты нет? Когда это было для меня актуально, я видел документы девушек, потому что ну его нахер (как сейчас помню, ст. 134 УК РФ).
Вот именно.
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Дмитрий Куркаев
Ответ Грозовая Тень
Ты всегда просишь паспорт?
А ты нет?
Когда это было для меня актуально, я видел документы девушек, потому что ну его нахер (как сейчас помню, ст. 134 УК РФ).
+1
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