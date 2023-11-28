Эндрю Богут считает, что Джош Гидди избежит серьезных последствий: «Девушка солгала о своем возрасте»
Бывший игрок НБА Эндрю Богут считает, что история с подозрениями в связи с несовершеннолетней девушкой не будет иметь для его соотечественника из «Оклахомы» Джоша Гидди серьезных последствий.
«Насколько я понимаю из разговоров с разными людьми... Если бы Джошу было 19, 21, 22 года, и он сознательно искал 15-летнюю девочку, это было бы абсолютно отвратительным поведением. Я категорически против этого. Но я не думаю, что это так, исходя из того, что узнал. Если я ошибаюсь, то принесу извинения. И все же не думаю, что это было так. Девушка была моложе. Но, насколько я понимаю, она солгала о своем возрасте и сказала, что на тот момент она была совершеннолетней.
И еще отмечу, что это тоже произошло больше года назад. То есть это не недавняя история, как думают в социальных сетях. Просто трудно давать правильные комментарии по этому поводу, пока все это продолжается.
В «Тандер» знали об этом. Судя по тому, что мне рассказали, они знали об этом. И они дали Джошу возможность играть, у них не было никаких опасений. НБА тоже позволила Гидди играть, и это показательно, потому что обычно в подобных обстоятельствах лига действует иначе.
Это неприятная ситуация для всех участников. Насколько я понимаю, чтобы все это было передано в судебную инстанцию, девушка или ее семья должны официально выдвинуть обвинения, заявив, что Гидди знал о ее возрасте и действовал осознанно. Судя по всему, этого не произойдет, потому что девушка солгала о своем возрасте», – заявил Богут.
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Если это было больше года назад, то она же была ещё моложе???
Про репутационные потери я указал в первом посте, но тут опять же девушке и её семье невыгодны эти потери. Как бы ни закончились их отношения, но Гидди им нужен максимально богатым. Ну и любовь нельзя исключать, возраст у обоих как раз подходящий, а Гидди был девственником до этого.
Но конечно Богут зря влез, впрочем на суде его домыслы учитываться не будут от слова совсем, если суд состоится вообще.
Но в репутационном плане Гидди все равно может понести потери: отказы спонсоров, штрафы от лиги за облико морале, и т.п.
Ну и от самой девушки может гражданский иск прилететь в будущем. Скажет, что была слишком юна, чтобы понимать что происходило, потом подросла, осознала, ужаснулась, начала страдать, захотела справедливости и далее по списку.
Прокуратура не сможет убедить жюри проголосовать за вердикт - виновен, если будет требовать срок, это вроде очевидно. Вот за штраф и общественную нагрузку жюри проголосует с гораздо большей вероятностью, от миллионера не убудет. Но такое мягкое наказание можно получить и не доводя дело до суда присяжных, прокуратура и судья также это понимают.
Несовершеннолетний не может инициировать секс, согласно букве закона.
Другое дело, обвиняемый может предъявить контраргументы, что его ввели в заблуждение относительно возраста лица, с кем он вступил в связь. Например, это лицо показало ему фальшивые документы. Или что они повстречались в месте и время, где несовершеннолетних по идее не должно быть без родителей (ночной клуб, бар, итп). А дальше уже чему поверят прокуроры, суд, присяжные.
Несколько можно видеть из обрывков информации по обстоятельствам происшествия - речь пока в основном про репутационный ущерб с потерей спонсоров, ну и возможном изгнании из НБА.
Когда это было для меня актуально, я видел документы девушек, потому что ну его нахер (как сейчас помню, ст. 134 УК РФ).