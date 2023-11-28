Стивен Эй Смит: «Знаете, почему я ничего не говорю о Джоше Гидди? Потому что на меня могут подать в суд, идиоты!»

Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит объяснил, почему он не обсуждает ситуацию с разыгрывающим «Оклахомы» .

«Ему 21 год. Мы не знаем, сколько ей лет. Мы ничего не знаем. Мы знаем, что идет расследование. Это все, что мы знаем. Больше мы ничего не знаем.

Знаете, почему я ничего не говорю? Потому что на меня могут подать в суд, идиоты! Нельзя просто так говорить о чем-то столь серьезном», – заявил Смит.

проводит расследование в отношении Гидди из-за обвинений в неподобающих отношениях с несовершеннолетней девушкой.