Стивен Эй Смит: «Знаете, почему я ничего не говорю о Джоше Гидди? Потому что на меня могут подать в суд, идиоты!»

Теги НБА Оклахома-Сити Стивен Эй Смит Джош Гидди Баскетбол

Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит объяснил, почему он не обсуждает ситуацию с разыгрывающим «Оклахомы» Джошем Гидди.

«Ему 21 год. Мы не знаем, сколько ей лет. Мы ничего не знаем. Мы знаем, что идет расследование. Это все, что мы знаем. Больше мы ничего не знаем.

Знаете, почему я ничего не говорю? Потому что на меня могут подать в суд, идиоты! Нельзя просто так говорить о чем-то столь серьезном», – заявил Смит.

НБА проводит расследование в отношении Гидди из-за обвинений в неподобающих отношениях с несовершеннолетней девушкой.

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4 комментария

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711M
Ответ Jedef
зато на Взял мяч и в эфире и в двух выпусках новостей обсудили Гидди)
матер опупеет, когда на него подаст в суд джош гидди… на пару тейков с павловой материала хватит
+4
0
+4
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Jedef
зато на Взял мяч и в эфире и в двух выпусках новостей обсудили Гидди)
+2
0
+2
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Tik Tot Don Don
Ответ 711M
матер опупеет, когда на него подаст в суд джош гидди… на пару тейков с павловой материала хватит
С матеранским, всё-таки тема порно может быть затронута))
+1
0
+1
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Nikolay
"Страшно, очень страшно, мы не знаем что это такое, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое" ©
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