Стивен Эй Смит: «Знаете, почему я ничего не говорю о Джоше Гидди? Потому что на меня могут подать в суд, идиоты!»
Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит объяснил, почему он не обсуждает ситуацию с разыгрывающим «Оклахомы» Джошем Гидди.
«Ему 21 год. Мы не знаем, сколько ей лет. Мы ничего не знаем. Мы знаем, что идет расследование. Это все, что мы знаем. Больше мы ничего не знаем.
Знаете, почему я ничего не говорю? Потому что на меня могут подать в суд, идиоты! Нельзя просто так говорить о чем-то столь серьезном», – заявил Смит.
НБА проводит расследование в отношении Гидди из-за обвинений в неподобающих отношениях с несовершеннолетней девушкой.
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