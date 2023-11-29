Патрик Беверли: «Остин Ривз будет моей целью в каждом матче до завершения карьеры»

Теги Лейкерс Филадельфия НБА Патрик Беверли Остин Ривз Баскетбол

Защитник «Филадельфии» Патрик Беверли признался, что считает форварда «Лейкерс» Остина Ривза принципиальным соперником.

Беверли рассказал об этом после разгромной победы над «Лейкерс» в понедельник. В одном из эпизодов он спровоцировал потерю у Ривза и устроил с ним небольшую перепалку в паузе игры.

По словам Беверли, он изменил свое отношение к Ривзу после матча прошлого сезона в Чикаго, когда форвард показал ему жест «слишком маленький».

«Он посмел приехать в Чикаго, в мой город, и показать мне жест «слишком маленький»? Не стоит и надеяться, что я оставлю это без внимания и не приду за тобой.

Остин Ривз будет моей целью в каждом матче против «Лейкерс» до завершения моей карьеры. Или в какой он там будет команде, все равно. Я приду за ним. Все из-за жеста», – предупредил Беверли.

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15 комментариев
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VKing24
Обиделся)
+37
-1
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depressive_monk
Целых 2 минуты в каждой игре придется Ривзу потерпеть, учитывая, сколько минут играет Бэверли в Филе :)
+37
-2
+35
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фанат баскетбола
Или в какой он там будет команде)))
Уж кто бы говорил)
+14
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+14
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Archer_Great
Ответ Валера, настало твое время...
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"есть так установка тренера"
Патрик - персональщик, так что тренер не будет против, если он будет вгрызаться в непоследнего по важности игрока соперника)
+9
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Hansbrough
Ответ quznez
в этом сезоне осталась одна игра с Филой (март 24) у Беверли последний год контракта, ему 35. скамейка родного Олимпиакоса ждёт.
Жаль, со Спартаком всё плохо. На один запасной аэродром у Патрика меньше стало)
+4
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Cubs-V
А с чего Ривз форвардом стал? Все 3 сезона играет на SG.
+3
-1
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quznez
в этом сезоне осталась одна игра с Филой (март 24)
у Беверли последний год контракта, ему 35.
скамейка родного Олимпиакоса ждёт.
+5
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Леонид Леонид
Ответ quznez
в этом сезоне осталась одна игра с Филой (март 24) у Беверли последний год контракта, ему 35. скамейка родного Олимпиакоса ждёт.
А если Ривза в какой-нибудь Чикаго обменяют.)
+1
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Can
Воу воу шо за гангста
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Медведь (тот самый)
Достань пирожок...Не в каждом матче дадут так контактно защищаться....
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chiscuid
Вот у кого учился Диллон Брукс;)
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