Защитник «Филадельфии» признался, что считает форварда «Лейкерс» принципиальным соперником.

Беверли рассказал об этом после разгромной победы над «Лейкерс» в понедельник. В одном из эпизодов он спровоцировал потерю у Ривза и устроил с ним небольшую перепалку в паузе игры.

По словам Беверли, он изменил свое отношение к Ривзу после матча прошлого сезона в Чикаго, когда форвард показал ему жест «слишком маленький».

«Он посмел приехать в Чикаго, в мой город, и показать мне жест «слишком маленький»? Не стоит и надеяться, что я оставлю это без внимания и не приду за тобой.

Остин Ривз будет моей целью в каждом матче против « » до завершения моей карьеры. Или в какой он там будет команде, все равно. Я приду за ним. Все из-за жеста», – предупредил Беверли.