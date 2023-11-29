Патрик Беверли: «Остин Ривз будет моей целью в каждом матче до завершения карьеры»
Защитник «Филадельфии» Патрик Беверли признался, что считает форварда «Лейкерс» Остина Ривза принципиальным соперником.
Беверли рассказал об этом после разгромной победы над «Лейкерс» в понедельник. В одном из эпизодов он спровоцировал потерю у Ривза и устроил с ним небольшую перепалку в паузе игры.
По словам Беверли, он изменил свое отношение к Ривзу после матча прошлого сезона в Чикаго, когда форвард показал ему жест «слишком маленький».
«Он посмел приехать в Чикаго, в мой город, и показать мне жест «слишком маленький»? Не стоит и надеяться, что я оставлю это без внимания и не приду за тобой.
Остин Ривз будет моей целью в каждом матче против «Лейкерс» до завершения моей карьеры. Или в какой он там будет команде, все равно. Я приду за ним. Все из-за жеста», – предупредил Беверли.
Уж кто бы говорил)
Патрик - персональщик, так что тренер не будет против, если он будет вгрызаться в непоследнего по важности игрока соперника)
у Беверли последний год контракта, ему 35.
скамейка родного Олимпиакоса ждёт.