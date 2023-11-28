Леброн Джеймс в матче против «Сиксерс» в 4-й раз в карьере не сделал ни одного подбора

Звездный форвард « » в матче против «Филадельфии» (94:138) не сделал ни одного подбора. Это четвертый случай за его карьеру.

В последний раз Джеймсу не удалось сделать ни одного подбора за матч 2 ноября 2010 года, 4 773 дня назад.

На счету 38-летнего форварда 1 438 матчей.

Леброн отметился 18 очками и 5 передачами. В составе «76-х» Джоэл Эмбиид оформил трипл-дабл – 30 очков, 11 подборов и 11 передач.