Леброн Джеймс в матче против «Сиксерс» в 4-й раз в карьере не сделал ни одного подбора

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Филадельфия НБА Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в матче против «Филадельфии» (94:138) не сделал ни одного подбора. Это четвертый случай за его карьеру.

В последний раз Джеймсу не удалось сделать ни одного подбора за матч 2 ноября 2010 года, 4 773 дня назад.

На счету 38-летнего форварда 1 438 матчей.

Леброн отметился 18 очками и 5 передачами. В составе «76-х» Джоэл Эмбиид оформил трипл-дабл – 30 очков, 11 подборов и 11 передач.

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6 комментариев

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NikolayOss
Ответ Сергей Пузанков
Когда вышел на поляну и не побил ни одного рекорда...
Как ни одного? Самое крупное поражение в карьере.
+11
-3
+8
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Skeleton64
Ничего, главное 10 очков пробил
+6
-2
+4
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Ed Monix
Ответ Сергей Пузанков
Когда вышел на поляну и не побил ни одного рекорда...
Ну, почему? Каждая его игра увеличивает рекорд по количеству очков за карьеру в регулярках и за карьеру в НБА в целом. И рекорд по количеству игр с 10 и более очками за игру подряд тоже с каждым матчем растёт.
+9
-6
+3
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Сергей Пузанков
Ответ NikolayOss
Как ни одного? Самое крупное поражение в карьере.
считается)
0
0
0
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