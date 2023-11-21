Еврокубок. «Гамбург» – «Вулвз», «Париж» примет «Бешикташ» и другие матчи
Во вторник, 21 ноября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут пять матчей.
Немецкий «Гамбург» сыграет с литовскими «Вулвз», французский «Париж» примет турецкий «Бешикташ».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 21 ноября, 21.30, «edel-optics.de Arena»
- Дата проведения
- 21 ноября, 23.00, «Halle Georges-Carpentier»
Положение команд: Париж Франция – 7-0, Лондон Лайонс Великобритания – 5-2, Бешикташ Турция – 5-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 4-2, Вулвз Литва – 3-3, Ховентуд Испания – 3-4, Прометей Украина – 3-4, Венеция Италия – 3-4, Гамбург Германия – 1-6, Цедевита-Олимпия Словения – 0-7.
Группа B
- Дата проведения
- 21 ноября, 20.00, «BTarena»
- Дата проведения
- 21 ноября, 21.00, «Морача»
- Дата проведения
- 21 ноября, 21.30, «Ekinox»
Положение команд: Гран-Канария Испания – 7-0, Клуж Румыния – 6-1, Ульм Германия – 5-2, Бурк Франция – 5-2, Тренто Италия – 3-4, Арис Греция – 3-4, Литкабелис Литва – 3-4, Будучность Черногория – 2-5, Тюрк Телеком Турция – 1-6, Шленск Польша – 0-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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