Еврокубок. «Гамбург» – «Вулвз», «Париж» примет «Бешикташ» и другие матчи

Теги результаты Еврокубок Бешикташ Гран-Канария Тюрк Телеком Будучность Клуж Тренто Париж Бурк Гамбург Вулвз Баскетбол

Во вторник, 21 ноября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут пять матчей.

Немецкий «Гамбург» сыграет с литовскими «Вулвз», французский «Париж» примет турецкий «Бешикташ».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Гамбург Германия  –  Вулвз Литва
Дата проведения
21 ноября, 21.30, «edel-optics.de Arena»
Онлайн матча

Париж Франция  –  Бешикташ Турция
Дата проведения
21 ноября, 23.00, «Halle Georges-Carpentier»
Онлайн матча

Положение команд: Париж Франция – 7-0, Лондон Лайонс Великобритания – 5-2, Бешикташ Турция – 5-2, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 4-2,  Вулвз Литва – 3-3, Ховентуд Испания – 3-4, Прометей Украина – 3-4, Венеция Италия – 3-4, Гамбург Германия – 1-6, Цедевита-Олимпия Словения – 0-7.

Группа B

Клуж Румыния  –  Гран-Канария Испания
Дата проведения
21 ноября, 20.00, «BTarena»
Онлайн матча

Будучность Черногория  –  Тренто Италия
Дата проведения
21 ноября, 21.00, «Морача»
Онлайн матча

Бурк Франция  –  Тюрк Телеком Турция
Дата проведения
21 ноября, 21.30, «Ekinox»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания – 7-0, Клуж Румыния – 6-1, Ульм Германия – 5-2, Бурк Франция – 5-2,  Тренто Италия – 3-4, Арис Греция – 3-4, Литкабелис Литва – 3-4, Будучность Черногория – 2-5, Тюрк Телеком Турция – 1-6, Шленск Польша – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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