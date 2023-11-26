Марк Дэйгнолт объяснил, почему Гидди продолжает играть, несмотря на расследование НБА: «Основываясь на нашей информации, мы готовы принять такое решение»

Теги Филадельфия НБА Оклахома-Сити Марк Дэйгнолт Джош Гидди Баскетбол

Главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт объяснил, почему разыгрывающий Джош Гидди продолжает выступать, несмотря на расследование со стороны лиги о его связях с, как предполагается, несовершеннолетней девушкой.

– Марк, ситуация изменилась с прошлого раза, как мы разговаривали. НБА начала расследование. Разрешено ли ему играть, будет ли он играть?

– Разрешено и будет играть. С баскетбольной точки зрения ничего не изменилось, обо всем остальном по-прежнему без комментариев.

– С человеческой точки зрения считаете ли вы, что ему сейчас стоит выходить на паркет?

– Основываясь на нашей информации, мы готовы принять такое решение. Честно говоря, это даже решением трудно назвать, – поделился тренер.

Гидди провел 26 минут на площадке против «Сиксерс»: 10 очков, 8 передач и 7 подборов при 4 из 12 с игры.

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15 комментариев

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Оба штрафных Гранта Уильямса
Культура отмены требует новую жертву! Без заявлений потерпевших, без расследований. Основываясь на вое кучки поехавших в твиттере. Классика.
+52
-9
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Vadim Medvedev
Ответ Оба штрафных Гранта Уильямса
Культура отмены требует новую жертву! Без заявлений потерпевших, без расследований. Основываясь на вое кучки поехавших в твиттере. Классика.
многие преступления могут быть расследованы и по ним применено наказание без заявления потерпевших. в российском праве это называется дела публичного обвинения. в американском думаю тоже есть аналог.

то есть это вообще не аргумент. а вот аргументом вероятно стало то, что девке видимо не 15.
+17
-3
+14
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nikitosdaipoltos
Ответ KAYUR-2014
https://www.howtopronounce.com/mark-daigneault Вот здесь можно услышать, как произносится фамилия этого тренера. Есть и другие источники в интернете. СтОит только поискать и не придётся коверкать фамилию.
Его в США называют Дэйгнолт.
Если был бы франком, то было бы Дэйно.
Фамилии могут произноситься по разному. Например Roy. Патрик Руа и Дерек Рой.
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Артур Артур
Ответ KAYUR-2014
https://www.howtopronounce.com/mark-daigneault Вот здесь можно услышать, как произносится фамилия этого тренера. Есть и другие источники в интернете. СтОит только поискать и не придётся коверкать фамилию.
Ну и зачем это ньюсам, он же не тренер ГСВ или Лейкерс
+4
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VKing24
Идут против любви(
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Павел Косыгин
Ответ KAYUR-2014
https://www.howtopronounce.com/mark-daigneault Вот здесь можно услышать, как произносится фамилия этого тренера. Есть и другие источники в интернете. СтОит только поискать и не придётся коверкать фамилию.
https://youtu.be/Rc3U1Xd_vVA?si=i6U_kr9JeK0AUyoH
+1
0
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KAYUR-2014
Ответ Павел Косыгин
https://youtu.be/Rc3U1Xd_vVA?si=i6U_kr9JeK0AUyoH
Хм... Соглашусь, что им виднее.
Хотя, вот ещё вариант от них-же:
https://twitter.com/BrandonRahbar/status/1326663752775847937
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Jerry Rodrogha
Ответ Vadim Medvedev
многие преступления могут быть расследованы и по ним применено наказание без заявления потерпевших. в российском праве это называется дела публичного обвинения. в американском думаю тоже есть аналог. то есть это вообще не аргумент. а вот аргументом вероятно стало то, что девке видимо не 15.
Скорее всего, стратегия адвоката тянуть на законы Оклахомы, а не Калифорнии. И в прессе не свистеть, чтобы не наговорить ещё на какие проблемы
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AEZAKMI228
Ответ Jerry Rodrogha
Скорее всего, стратегия адвоката тянуть на законы Оклахомы, а не Калифорнии. И в прессе не свистеть, чтобы не наговорить ещё на какие проблемы
у него сол гудман адвокат походу
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Сергей Орлов
Ответ Vadim Medvedev
многие преступления могут быть расследованы и по ним применено наказание без заявления потерпевших. в российском праве это называется дела публичного обвинения. в американском думаю тоже есть аналог. то есть это вообще не аргумент. а вот аргументом вероятно стало то, что девке видимо не 15.
Она в выпускном классе, следовательно ей 18 или 19 лет.
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icey_punk
Ответ Сергей Орлов
Она в выпускном классе, следовательно ей 18 или 19 лет.
выпускной класс senior, она предвыпускной junior следовательно ей 16/17
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Вялый Харден
Ответ VKing24
Идут против любви(
потому что это не крепкая братская любовь
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