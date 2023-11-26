Марк Дэйгнолт объяснил, почему Гидди продолжает играть, несмотря на расследование НБА: «Основываясь на нашей информации, мы готовы принять такое решение»

Главный тренер «Оклахомы» объяснил, почему разыгрывающий продолжает выступать, несмотря на расследование со стороны лиги о его связях с, как предполагается, несовершеннолетней девушкой.

– Марк, ситуация изменилась с прошлого раза, как мы разговаривали. начала расследование. Разрешено ли ему играть, будет ли он играть?

– Разрешено и будет играть. С баскетбольной точки зрения ничего не изменилось, обо всем остальном по-прежнему без комментариев.

– С человеческой точки зрения считаете ли вы, что ему сейчас стоит выходить на паркет?

– Основываясь на нашей информации, мы готовы принять такое решение. Честно говоря, это даже решением трудно назвать, – поделился тренер.

Гидди провел 26 минут на площадке против «Сиксерс»: 10 очков, 8 передач и 7 подборов при 4 из 12 с игры.