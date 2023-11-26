Марк Дэйгнолт объяснил, почему Гидди продолжает играть, несмотря на расследование НБА: «Основываясь на нашей информации, мы готовы принять такое решение»
Главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт объяснил, почему разыгрывающий Джош Гидди продолжает выступать, несмотря на расследование со стороны лиги о его связях с, как предполагается, несовершеннолетней девушкой.
– Марк, ситуация изменилась с прошлого раза, как мы разговаривали. НБА начала расследование. Разрешено ли ему играть, будет ли он играть?
– Разрешено и будет играть. С баскетбольной точки зрения ничего не изменилось, обо всем остальном по-прежнему без комментариев.
– С человеческой точки зрения считаете ли вы, что ему сейчас стоит выходить на паркет?
– Основываясь на нашей информации, мы готовы принять такое решение. Честно говоря, это даже решением трудно назвать, – поделился тренер.
Гидди провел 26 минут на площадке против «Сиксерс»: 10 очков, 8 передач и 7 подборов при 4 из 12 с игры.
то есть это вообще не аргумент. а вот аргументом вероятно стало то, что девке видимо не 15.
Если был бы франком, то было бы Дэйно.
Фамилии могут произноситься по разному. Например Roy. Патрик Руа и Дерек Рой.
Хотя, вот ещё вариант от них-же:
https://twitter.com/BrandonRahbar/status/1326663752775847937