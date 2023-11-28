«Вежливо разговариваю с мячом и вращаю его». Алперен Шенгюн рассказал о ритуале перед штрафным броском

Теги Хьюстон НБА Алперен Шенгюн Баскетбол

Центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн рассказал о своем ритуале перед штрафным броском.

«Этот ритуал начался пару лет назад. Каждый раз перед штрафным броском я разговариваю с мячом. Не буду рассказывать всему миру, что именно я говорю, я просто вежливо разговариваю с мячом и вращаю его. Затем один удар в пол и бросок.

Если мяч не попадает в цель, в следующий раз я говорю ему гадости.

Когда я играл в Турции, мой процент с линии штрафных был около 85-86, поэтому я не хотел менять ритуал. Сейчас дела обстоят не очень хорошо, около 65 процентов, но я по-прежнему не хочу ничего менять», – рассказал Шенгюн.

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1 комментарий

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Tim Timson
на каком языке говорит? может поменять?)
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