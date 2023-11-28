Зак Коллинз: «Продолжу бросать из-за дуги, я слишком много работал над этим»

Теги Сан-Антонио НБА Зак Коллинз Баскетбол

Бигмен «Сан-Антонио» Зак Коллинз заявил, что не перестанет бросать из-за дуги из-за неудачной серии с частыми промахами.

Коллинз в новом сезоне совершает по 4,1 попытки в среднем за игру с дальней дистанции, реализуя 27,1%.

«Продолжу бросать из-за дуги, я слишком много работал над этим, чтобы вдруг взять и остановиться сейчас.

Понимаю, как могу прибавить. Многие из моих бросков немного не долетают до цели. Мне нужно готовиться еще до самого броска, занимать правильную стойку, использовать ноги.

Я слишком много работал, чтобы остановиться. Продолжу бросать», – заявил Коллинз.

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7 комментариев

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Чудинов Дмитрий
"Я слишком много работал, чтобы все бросить. Продолжу бросать» - великий и могучий.. )))
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icey_punk
Походу у них с Вембой один тренер по броскам, судя по проценту
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starina1
Лучше бы подборы на чужом щите отрабатывал - центровой стартовой пятерки все-таки.
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engine_10
Ответ starina1
Лучше бы подборы на чужом щите отрабатывал - центровой стартовой пятерки все-таки.
Старина, я бы даже согласился с тобой в кой-то веки. Слабоват Зак в подборах, было бы здорово, если б прибавил, но прикол в том, что Зак может быть полезен благодаря именно своим сильным сторонам: Пас, чтение игры, скрин ассисты и самое главное - бросок, чтобы растягивать оборону. Если он начнёт попадать, то он будет хорошим дополнением для Вемби, т.к. даст спейсинг и может ассистировать на высоком уровне. Подборы в атаке могут быть за счёт длиннющих рук Виктора и хасл игроков. А если Зак не восстановит уверенность в броске, то как бы на его место есть другие кандидаты, хоть тот же Сарр или быстро прогрессирующий Барлоу или вообще использовать Виктора пятым номером (это уже происходит чаще). Но надо дать Заку шанс проявить себя, он интересный и умный игрок, хоть я помню, что ты его не любишь. А с подборами в атаке тут вот ещё что... Видел Эрик Салинас делал подбор статистики по открытым трёхам у Спёрс? Они 10-е в лиге по созданию полностью открытых бросков с трёхи, но только 28-е по реализации! Т.е. лучше б они побольше начали попадать, а не подбирать ))
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Tim Timson
в Портленде даже в плей-офф сносно поливал. пора с Вембой перестать выдумывать броски, а бросать с получения)
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engine_10
Ответ icey_punk
Походу у них с Вембой один тренер по броскам, судя по проценту
к сожалению у них один и тот же тренер по броскам ушёл в Тандер в межсезонье
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