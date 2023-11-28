Зак Коллинз: «Продолжу бросать из-за дуги, я слишком много работал над этим»

Бигмен «Сан-Антонио» Зак Коллинз заявил, что не перестанет бросать из-за дуги из-за неудачной серии с частыми промахами.

Коллинз в новом сезоне совершает по 4,1 попытки в среднем за игру с дальней дистанции, реализуя 27,1%.

«Продолжу бросать из-за дуги, я слишком много работал над этим, чтобы вдруг взять и остановиться сейчас.

Понимаю, как могу прибавить. Многие из моих бросков немного не долетают до цели. Мне нужно готовиться еще до самого броска, занимать правильную стойку, использовать ноги.

Я слишком много работал, чтобы остановиться. Продолжу бросать», – заявил Коллинз.