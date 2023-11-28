Разыгрывающий «Филадельфии» после победного матча с « » вспомнил о том, как тренировался вместе с 4-кратным MVP в межсезонье.

По словам Макси, для Джеймса было принципиально оказываться в зале раньше молодого коллеги.

«Тренировка была назначена на 6. Я пришел, как всегда, заранее, к 5:30, чтобы размяться, потянуться. В следующий раз, когда мы тренировались в 6, Джеймс был в зале уже в 5 часов. Когда я вошел, он был весь в поту. Я такой: «Что происходит?» Он отвечает: «Я не могу позволить тебе опередить меня». Моя реакция: «Да ты сумасшедший».

Всю неделю он старался приходить туда в 5, но после той тренировки я сказал что-то вроде: «Ну все, твоя взяла, мужик, ты победил», – рассказал Макси.