Тайриз Макси рассказал, как Леброн приходил в зал в 5 утра, чтобы первым приступить к тренировке
Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси после победного матча с «Лейкерс» Леброна Джеймса вспомнил о том, как тренировался вместе с 4-кратным MVP НБА в межсезонье.
По словам Макси, для Джеймса было принципиально оказываться в зале раньше молодого коллеги.
«Тренировка была назначена на 6. Я пришел, как всегда, заранее, к 5:30, чтобы размяться, потянуться. В следующий раз, когда мы тренировались в 6, Джеймс был в зале уже в 5 часов. Когда я вошел, он был весь в поту. Я такой: «Что происходит?» Он отвечает: «Я не могу позволить тебе опередить меня». Моя реакция: «Да ты сумасшедший».
Всю неделю он старался приходить туда в 5, но после той тренировки я сказал что-то вроде: «Ну все, твоя взяла, мужик, ты победил», – рассказал Макси.
2 Расписание/режим (так привык)
3 Доп.тренировка (перемещение грузов или увеличение выносливости)
4 Свободный день (можно записаться в МФЦ)
Вот он с 5 до 8 утра тренируется, рано обедает и спит после обеда, а потом например ещё с 16 до 19 тренируется. Между утренней и вечерней тренировкой 8 часов и сон. Между вечерней и утренней - 10 часов и сон.
Т.е. в 9 лёг - встал в 3. В 5 на тренировку. В 7 ушёл, поел. В 8 лёг до 11. И получается у тебя 9 часов сна, тренировка, а время только 11 утра. Да, ложиться приходится пораньше, но ради таких денег и наследия, думаю, многие будут не против)
Плюс такой режим ведь только в межсезонье, наверняка на период нескольких недель, когда основная физика на сезон ставится. Потом он возможно на другой режим переходит, без подъёмов в 3) В регулярке то в 9 вечера не ляжешь, матчи иногда так начинаются)
В его возрасте он первый час наверное только разогревается, разминается, катается и тянется. Так что в 4 можно встать.