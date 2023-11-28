Тайриз Макси рассказал, как Леброн приходил в зал в 5 утра, чтобы первым приступить к тренировке

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Филадельфия НБА Тайриз Макси Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси после победного матча с «Лейкерс» Леброна Джеймса вспомнил о том, как тренировался вместе с 4-кратным MVP НБА в межсезонье.

По словам Макси, для Джеймса было принципиально оказываться в зале раньше молодого коллеги.

«Тренировка была назначена на 6. Я пришел, как всегда, заранее, к 5:30, чтобы размяться, потянуться. В следующий раз, когда мы тренировались в 6, Джеймс был в зале уже в 5 часов. Когда я вошел, он был весь в поту. Я такой: «Что происходит?» Он отвечает: «Я не могу позволить тебе опередить меня». Моя реакция: «Да ты сумасшедший».

Всю неделю он старался приходить туда в 5, но после той тренировки я сказал что-то вроде: «Ну все, твоя взяла, мужик, ты победил», – рассказал Макси.

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20 комментариев

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de-fussball
Приходит как-то Леброн в 5 часов утра в зал, а Батлер ему говорит: "Здарова, кофе будешь?"
+102
0
+102
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Ed Monix
Кто рано встаёт... тот потом весь день спать хочет.
+57
-6
+51
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Райли Карри
Ответ Аркадий Байдерин
А зачем кстати так рано утром тренироваться? В чем плюсы?
1 Солнце низко, воздух еще не прогрелся (нагрузка на организм меньше)
2 Расписание/режим (так привык)
3 Доп.тренировка (перемещение грузов или увеличение выносливости)
4 Свободный день (можно записаться в МФЦ)
+43
-1
+42
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Starkom
Ответ Аркадий Байдерин
А зачем кстати так рано утром тренироваться? В чем плюсы?
Чтобы отдых между тренировками был больше, если две тренировки в день.
Вот он с 5 до 8 утра тренируется, рано обедает и спит после обеда, а потом например ещё с 16 до 19 тренируется. Между утренней и вечерней тренировкой 8 часов и сон. Между вечерней и утренней - 10 часов и сон.
+36
0
+36
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Тёма Тёма
Поэтому эта машина и играет в 38. И бьёт рекорды каждую встречу. Ещё и сына дождется, чтобы вместе сыграть.
+27
-2
+25
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Аркадий Байдерин
А зачем кстати так рано утром тренироваться? В чем плюсы?
+20
0
+20
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DeX
Да это просто старческая бессонница
+20
-3
+17
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ ПП ПП
По физиологии - что бы нормально организм воспринимал нагрузки - проснуться нужно за 1.5 - 2 часа. Если в зале в 5 то вставать в 3. 8 часов сна - ложиться нужно в 19-00. Да ну его на фиг такое расписание.
Скорее всего Леброн спит кратно 1.5 часам. Например он спит 6 часов ночью, и 2 раза по 1.5 или 3 часа днём.
Т.е. в 9 лёг - встал в 3. В 5 на тренировку. В 7 ушёл, поел. В 8 лёг до 11. И получается у тебя 9 часов сна, тренировка, а время только 11 утра. Да, ложиться приходится пораньше, но ради таких денег и наследия, думаю, многие будут не против)

Плюс такой режим ведь только в межсезонье, наверняка на период нескольких недель, когда основная физика на сезон ставится. Потом он возможно на другой режим переходит, без подъёмов в 3) В регулярке то в 9 вечера не ляжешь, матчи иногда так начинаются)
+9
0
+9
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ПП ПП
Ответ Starkom
Чтобы отдых между тренировками был больше, если две тренировки в день. Вот он с 5 до 8 утра тренируется, рано обедает и спит после обеда, а потом например ещё с 16 до 19 тренируется. Между утренней и вечерней тренировкой 8 часов и сон. Между вечерней и утренней - 10 часов и сон.
По физиологии - что бы нормально организм воспринимал нагрузки - проснуться нужно за 1.5 - 2 часа. Если в зале в 5 то вставать в 3. 8 часов сна - ложиться нужно в 19-00. Да ну его на фиг такое расписание.
+6
0
+6
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Starkom
Ответ ПП ПП
По физиологии - что бы нормально организм воспринимал нагрузки - проснуться нужно за 1.5 - 2 часа. Если в зале в 5 то вставать в 3. 8 часов сна - ложиться нужно в 19-00. Да ну его на фиг такое расписание.
> По физиологии - что бы нормально организм воспринимал нагрузки - проснуться нужно за 1.5 - 2 часа. Если в зале в 5 то вставать в 3.

В его возрасте он первый час наверное только разогревается, разминается, катается и тянется. Так что в 4 можно встать.
+3
0
+3
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alexLA
Ответ Starkom
Чтобы отдых между тренировками был больше, если две тренировки в день. Вот он с 5 до 8 утра тренируется, рано обедает и спит после обеда, а потом например ещё с 16 до 19 тренируется. Между утренней и вечерней тренировкой 8 часов и сон. Между вечерней и утренней - 10 часов и сон.
Вообще не представляю как в это время тренироваться) у меня с утра всегда такая сонливость и вялость, что нужно часа полтора два, чтобы просто разогреться и прийти в себя, а тут ещё тренировки 😁 только отжимаюсь с утра)
+2
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KeLv1n
Коби стайл
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Сергей Пузанков
Ответ DeX
Да это просто старческая бессонница
Точняк, он до этой тренировки ещё успевал нахамить кому-нибудь в трамвае и отстоять очередь в поликлинике
+1
0
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Сергей Пузанков
Ответ alexLA
Вообще не представляю как в это время тренироваться) у меня с утра всегда такая сонливость и вялость, что нужно часа полтора два, чтобы просто разогреться и прийти в себя, а тут ещё тренировки 😁 только отжимаюсь с утра)
Поэтому ты не Леброн
+1
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alexLA
Ответ Сергей Пузанков
Поэтому ты не Леброн
Ну ещё бы, никто не Леброн) кроме него самого)
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Диетолог Зайона Уильямсона
Ответ Kevin Durant
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Коби делал это еще задолго до того, как это стало мейнстримом
+5
-5
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Kevin Durant
Ответ Диетолог Зайона Уильямсона
Коби делал это еще задолго до того, как это стало мейнстримом
Ахаха , ну да, с него переняли это многие
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RayRay
Ответ Райли Карри
1 Солнце низко, воздух еще не прогрелся (нагрузка на организм меньше) 2 Расписание/режим (так привык) 3 Доп.тренировка (перемещение грузов или увеличение выносливости) 4 Свободный день (можно записаться в МФЦ)
За мфц - отдельный респект 💪
0
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