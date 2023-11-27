Джулиус Рэндл о победном броске Букера: «Отличный бросок. 3-очковый с отклонением через двух человек. Молодец»

Тяжелый форвард « » отдал должное защитнику « » , который стал автором победного 3-очкового во вчерашней игре.

«Отличный бросок. 3-очковый с отклонением через двух человек. Нужно похлопать его по попе и сказать: «Молодец». Он исполнил отличный бросок. Против такого ничего не сделаешь», – заявил Рэндл после встречи.

Букер оформил дабл-дабл с 11 передчами, набрав 28 очков (10 из 25 с игры).