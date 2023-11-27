Джулиус Рэндл о победном броске Букера: «Отличный бросок. 3-очковый с отклонением через двух человек. Молодец»

Теги Нью-Йорк Финикс НБА Джулиус Рэндл Девин Букер Баскетбол

Тяжелый форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл отдал должное защитнику «Финикса» Девину Букеру, который стал автором победного 3-очкового во вчерашней игре.

«Отличный бросок. 3-очковый с отклонением через двух человек. Нужно похлопать его по попе и сказать: «Молодец». Он исполнил отличный бросок. Против такого ничего не сделаешь», – заявил Рэндл после встречи.

Букер оформил дабл-дабл с 11 передчами, набрав 28 очков (10 из 25 с игры).

8 комментариев

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Сергей Пузанков
Если бы речь шла не про НБА - это была бы очень грубая издёвка. Только в этой лиге 3-хочоковый с отклонением через двух человек при равном счёте может считаться "отличным броском".
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Кирилл
Ответ Tim Timson
не знает товарищ , что победителей не судят. какое бы не было желание похлопать по местам)
Так а разве Рэндел что-то сказать плохое в сторону победы Финикса ?
Ничего такого я в его словах не вижу, просто похвалил Букера за такой бросок.
+8
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+5
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Kevin Durant
Коби стайл
+6
-3
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Расс
Да, только ты Джулиус смотрел на это вместо того, чтобы защищаться нормально
+3
0
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Чудинов Дмитрий
Второй был далеко. Да и Рендл на ногах не успел, чтобы как-то мешать. Букер задрал бросок на всякий случай
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