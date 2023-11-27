Девин Букер о победном броске в «Мэдисоне»: «Я стал частью истории»

Теги Нью-Йорк Финикс НБА Madison Square Garden Девин Букер Баскетбол

Защитник «Финикса» Девин Букер признался, что ключевой 3-очковый в выездном матче с «Нью-Йорком» (116:113) имеет для него особое значение.

Букер забросил при равном счете за 1,7 секунды до сирены.

«Я стал частью истории, есть такое ощущение. Это многое значит.

Если являешься поклонником игры и знаешь ее историю, то должен испытывать особое чувство уже в момент прибытия на эту арену, не правда ли? Когда я приезжаю в Нью-Йорк, даже во время отпуска летом, и когда выдается возможность проехать рядом с «Мэдисон Сквер Гарден», то всегда возникает определенное чувство», – заявил Букер.

На счету Девина 28 очков, 5 подборов и 11 передач при 10 из 25 с игры, включая 1 из 4 из-за дуги.

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5 комментариев

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Тупо Мансини
Ответ quznez
отец Букера - Мэлвин провёл 3 сезона в лиге. начинал с Хакимом в Хьюстоне.
это биологический, а так всем известно что отец Букера - Дончич
+15
-3
+12
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БУГАЙ
букер отец. красиво решил
+11
0
+11
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saner-s88
короче все хотят опустить никс на их площадке
+7
0
+7
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quznez
Ответ БУГАЙ
букер отец. красиво решил
отец Букера - Мэлвин провёл 3 сезона в лиге. начинал с Хакимом в Хьюстоне.
+9
-2
+7
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Tim Timson
Ответ saner-s88
короче все хотят опустить никс на их площадке
такое уж место, когда домашняя арена особо не помогает)
0
0
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