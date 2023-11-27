Защитник « » признался, что ключевой 3-очковый в выездном матче с « » (116:113) имеет для него особое значение.

Букер забросил при равном счете за 1,7 секунды до сирены.

«Я стал частью истории, есть такое ощущение. Это многое значит.

Если являешься поклонником игры и знаешь ее историю, то должен испытывать особое чувство уже в момент прибытия на эту арену, не правда ли? Когда я приезжаю в Нью-Йорк, даже во время отпуска летом, и когда выдается возможность проехать рядом с «Мэдисон Сквер Гарден», то всегда возникает определенное чувство», – заявил Букер.

На счету Девина 28 очков, 5 подборов и 11 передач при 10 из 25 с игры, включая 1 из 4 из-за дуги.