Джош Гидди примет участие в матче против «Филадельфии», несмотря на расследование НБА
Главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт сообщил, что разыгрывающий Джош Гидди примет участие в сегодняшнем матче против «Филадельфии».
«Его статус не изменился с баскетбольной точки зрения. Остальное я не буду комментировать. С учетом информации, которая у нас есть на данный момент, мы приняли такое решение», – сказал тренер.
Вчера НБА начала расследование в отношении Гидди из-за обвинений в неподобающих отношениях с несовершеннолетней девушкой.
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