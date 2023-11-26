Джош Гидди примет участие в матче против «Филадельфии», несмотря на расследование НБА

Главный тренер «Оклахомы» сообщил, что разыгрывающий примет участие в сегодняшнем матче против «Филадельфии».

«Его статус не изменился с баскетбольной точки зрения. Остальное я не буду комментировать. С учетом информации, которая у нас есть на данный момент, мы приняли такое решение», – сказал тренер.

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