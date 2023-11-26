Джош Гидди примет участие в матче против «Филадельфии», несмотря на расследование НБА

Теги Филадельфия НБА Оклахома-Сити Марк Дэйгнолт Джош Гидди Баскетбол

Главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт сообщил, что разыгрывающий Джош Гидди примет участие в сегодняшнем матче против «Филадельфии».

«Его статус не изменился с баскетбольной точки зрения. Остальное я не буду комментировать. С учетом информации, которая у нас есть на данный момент, мы приняли такое решение», – сказал тренер.

Вчера НБА начала расследование в отношении Гидди из-за обвинений в неподобающих отношениях с несовершеннолетней девушкой.

Дикий сюжет в НБА: звезду «Оклахомы» проверяют на связь с несовершеннолетней. По наводке из твиттера

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8 комментариев

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jerry40
Ответ xamer 9
Еле нет никаких результатов расследования, а вы уже делаете выводы. Подожди со своими танцами.
А мне понравилась идея. Можно фильм снять - баскетболист играет последний матч, зная, что после игры за ним придут. Документалка вышла бы пронзительная.
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xamer 9
Ответ Алексей Ильин
Последний танец
Еле нет никаких результатов расследования, а вы уже делаете выводы. Подожди со своими танцами.
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Дэвид_Мойес
Ответ jerry40
А мне понравилась идея. Можно фильм снять - баскетболист играет последний матч, зная, что после игры за ним придут. Документалка вышла бы пронзительная.
Недавно в футболе такая ситуация была - Тонали проводил матч, зная, что после него уходит на годичную дисквалификацию.
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Starkom
Ответ jerry40
А мне понравилась идея. Можно фильм снять - баскетболист играет последний матч, зная, что после игры за ним придут. Документалка вышла бы пронзительная.
Да сразу уж пусть суд присяжных сидит среди зрителей :) И после 70 очков и победного броска с сиреной выносит вердикт: "НЕВИНОВЕН!"
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Даниил Глеске
Ответ depressive_monk
Если кто знает, напишите, пожалуйста, про ребенка Мэлоуна от 13-летней стало известно уже после завершения его карьеры или по ее ходу?
Ближе к концу, в 98ом
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depressive_monk
Если кто знает, напишите, пожалуйста, про ребенка Мэлоуна от 13-летней стало известно уже после завершения его карьеры или по ее ходу?
+1
0
+1
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