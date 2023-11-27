Никола Вучевич: «Сами поставили себя в такое положение, и только сами можем из него выбраться»

Центровой « » после поражения от «Бруклина» (109:118) поделился, что команда по-прежнему верит, что у нее получится все изменить.

«Совсем не весело. Никто не любит проигрывать. Мы сами поставили себя в такое положение, и только мы сами можем из него выбраться.

На тренировках мы по-прежнему максимально настроены, обсуждаем, что можем изменить. Просто не получается по какой-то причине перенести это в игру. Будем держаться вместе и пытаться во всем разобраться. Чем дольше все будет оставаться как раньше, тем сложнее будет ситуация. Но мы можем все изменить», – сказал Вучевич.

«Буллс» (5-13) идут 13-ми на Востоке. В следующих 8 матчах (учитывая недельный пропуск в расписании из-за внутрисезонного турнира) им предстоит дважды встретиться с «Милуоки» и «Майами», а так же сыграют с «Бостоном», «Денвером», «Филадельфией» и «Новым Орлеаном».