Никола Вучевич: «Сами поставили себя в такое положение, и только сами можем из него выбраться»

Теги Чикаго НБА Никола Вучевич Баскетбол

Центровой «Чикаго» Никола Вучевич после поражения от «Бруклина» (109:118) поделился, что команда по-прежнему верит, что у нее получится все изменить.

«Совсем не весело. Никто не любит проигрывать. Мы сами поставили себя в такое положение, и только мы сами можем из него выбраться.

На тренировках мы по-прежнему максимально настроены, обсуждаем, что можем изменить. Просто не получается по какой-то причине перенести это в игру. Будем держаться вместе и пытаться во всем разобраться. Чем дольше все будет оставаться как раньше, тем сложнее будет ситуация. Но мы можем все изменить», – сказал Вучевич.

«Буллс» (5-13) идут 13-ми на Востоке. В следующих 8 матчах (учитывая недельный пропуск в расписании из-за внутрисезонного турнира) им предстоит дважды встретиться с «Милуоки» и «Майами», а так же сыграют с «Бостоном», «Денвером», «Филадельфией» и «Новым Орлеаном».

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3 комментария

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vzi
Увы, но выбраться уже нереально.
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Ed Monix
Ответ vzi
Увы, но выбраться уже нереально.
Есть дедлайн, вдруг что-то придумают, как Лейкерс год назад, когда казалось, что уже кирдык и девичья фамилия, а они тока хоба и аж до финала конференции дошли. Хотя, возможно, вы правы.
+3
-2
+1
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vzi
Ответ Ed Monix
Есть дедлайн, вдруг что-то придумают, как Лейкерс год назад, когда казалось, что уже кирдык и девичья фамилия, а они тока хоба и аж до финала конференции дошли. Хотя, возможно, вы правы.
Лейкерс шли около 50% к дедлайну. А эти идут около 25%.
У Лейкерс был Леброн, а у Чикаго Зак Лавин. ;)
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