Никола Вучевич о конфликте в «Чикаго»: «Ничего особенного, никаких потасовок. Просто очень конструктивный диалог»

Теги Чикаго НБА Никола Вучевич Баскетбол

Центровой «Чикаго» Никола Вучевич поделился подробностями конфликта в раздевалке после поражения в первой игре сезона от «Оклахомы» (104:124).

«Думаю, хорошо, что так получилось. Это было необходимо. Это были обычные обсуждения того, что должно поменяться. Ничего особенного, никаких потасовок, ничего такого. Просто очень конструктивный диалог.

Пожалуй, это один из первых случаев за все время моего пребывания здесь, когда все прошло в таком тоне. И это было действительно необходимо», – сказал Вучевич после игры.

Дальше «Буллс» встретятся с «Рэпторс» в ночь на субботу, 28 октября, 03:00 по московскому времени.

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1 комментарий

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Sundance Neeskens
"Конструктивные диалоги" после первой игры сезона... 😂😂😂 Всем было понятно еще год назад, что без Болла эта команда мертвая, но Карнишовас как осёл упёрся.
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