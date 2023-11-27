Виктор Вембаньяма о матче против Йокича: «Я многому научился»

Теги Денвер Сан-Антонио НБА Никола Йокич Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма поделился впечатлениями от матча против «Денвера» (120:132) Николы Йокича.

Вембаньяма набрал 22 очка (7 из 17 с игры), 11 подборов, 2 передачи, 6 перехватов и 4 блок-шота при 3 потерях.

«Я многому научился. Узнаю еще больше, когда посмотрю видео. Это полезный опыт, но было бы еще лучше, если бы нам удалось победить.

Я понимаю, почему они сегодня выиграли. У «Наггетс» сбалансированная команда, они отлично друг друга знают. Сыграть против них – серьезный вызов.

Всякий раз в матчах против них будет напряжение и борьба. У них каждый знает свою роль. Отличная команда», – сказал француз.

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4 комментария

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Milan Ristanovic
Сынок всё впереди. Дядя Никола научить многому, если будешь внимателен.
+13
-4
+9
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TalSer
Ответ Ed Monix
Денвер это наглядное пособие к поговорке о том, что порядок бьёт класс. Дисциплина и концентрация, а не только хорошие исполнители.
Так у Денвера и порядок и класс вместе)
+9
0
+9
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Ed Monix
Денвер это наглядное пособие к поговорке о том, что порядок бьёт класс. Дисциплина и концентрация, а не только хорошие исполнители.
+7
-3
+4
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AminO2
Ответ TalSer
Так у Денвера и порядок и класс вместе)
У Николы Йокича класса больше, чем у всей команды соперника вместе взятой. И он в порядке)
+1
0
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