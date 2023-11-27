Бигмен « » поделился впечатлениями от матча против « » (120:132) .

Вембаньяма набрал 22 очка (7 из 17 с игры), 11 подборов, 2 передачи, 6 перехватов и 4 блок-шота при 3 потерях.

«Я многому научился. Узнаю еще больше, когда посмотрю видео. Это полезный опыт, но было бы еще лучше, если бы нам удалось победить.

Я понимаю, почему они сегодня выиграли. У «Наггетс» сбалансированная команда, они отлично друг друга знают. Сыграть против них – серьезный вызов.

Всякий раз в матчах против них будет напряжение и борьба. У них каждый знает свою роль. Отличная команда», – сказал француз.