Виктор Вембаньяма набрал 22+11+6+4 за 25 минут в матче против «Денвера»

Теги Денвер Сан-Антонио НБА Баскетбол - видео Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма эффективно провел свои 25 минут в матче с «Денвером» (120:132).

Вембаньяма набрал 22 очка (7 из 17 с игры), 11 подборов, 2 передачи, 6 перехватов и 4 блок-шота при 3 потерях.

Француз стал первым новичком в истории НБА с подобной статистикой.

«Мне нравится приносить в игру что-то новое. Приятно оставить свое имя в истории уже сейчас, пусть пока повод не столь значительный. Это радует», – завил 1-й номер драфта-2023.

Поражение стало для «Сперс» 12-м подряд.

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1 комментарий

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Бускетс это позиция
у Вембы пока совсем всё грустно с процентами, тут конечно сказывается отстутствие нормального разыгрывающего, но и сам по себе бросок пока не стабилен
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+2
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