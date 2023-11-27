Бигмен « » эффективно провел свои 25 минут в матче с « » (120:132).

Вембаньяма набрал 22 очка (7 из 17 с игры), 11 подборов, 2 передачи, 6 перехватов и 4 блок-шота при 3 потерях.

Француз стал первым новичком в истории с подобной статистикой.

«Мне нравится приносить в игру что-то новое. Приятно оставить свое имя в истории уже сейчас, пусть пока повод не столь значительный. Это радует», – завил 1-й номер драфта-2023.

Поражение стало для «Сперс» 12-м подряд.