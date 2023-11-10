Создатели NBA 2K обновили рейтинги игроков после старта сезона. Вембаньяма получил повышение на 2 балла
Разработчики популярного симулятора NBA 2K24 обновили рейтинги игроков после старта сезона НБА.
Джоэл Эмбиид («Филаделфия») и Стефен Карри («Голден Стэйт») получили повышение рейтинга на одно очко, в результате чего их общий показатель теперь составляет по 97 баллов. Центровой «Денвера» Никола Йокич по-прежнему лидирует с общим рейтингом 98.
Выступление 1-го номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы из «Сан-Антонио» заставило создателей игры поднять рейтинг француза на 2 балла – до общей отметки 86.
Изменения рейтинга в NBA 2K24 среди звездных игроков лиги:
Лука Дончич: общий рейтинг 96 (+1 по сравнению с изначальным показателем)
Джимми Батлер: 94 (-1)
Дэмиан Лиллард: 93 (-1)
Донован Митчелл: 93 (+1)
Кавай Ленард: 92 (-2)
Тайриз Халибертон: 90 (+2)
Энтони Эдвардс: 90 (+2)
Зайон Уильямсон: 89 (-1)
Кайри Ирвинг: 89 (-1)
Трэй Янг: 88 (-1)
Тайриз Макси: 87 (+2)
Домантас Сабонис: 86 (-1)
Скотти Барнс: 86 (+2).
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