Разработчики популярного симулятора NBA 2K24 обновили рейтинги игроков после старта сезона .

(«Филаделфия») и (« ») получили повышение рейтинга на одно очко, в результате чего их общий показатель теперь составляет по 97 баллов. Центровой «Денвера» по-прежнему лидирует с общим рейтингом 98.

Выступление 1-го номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы из «Сан-Антонио» заставило создателей игры поднять рейтинг француза на 2 балла – до общей отметки 86.

Изменения рейтинга в NBA 2K24 среди звездных игроков лиги:

Лука Дончич: общий рейтинг 96 (+1 по сравнению с изначальным показателем)

Джимми Батлер: 94 (-1)

Дэмиан Лиллард: 93 (-1)

Донован Митчелл: 93 (+1)

Кавай Ленард: 92 (-2)

Тайриз Халибертон: 90 (+2)

Энтони Эдвардс: 90 (+2)

Зайон Уильямсон: 89 (-1)

Кайри Ирвинг: 89 (-1)

Трэй Янг: 88 (-1)

Тайриз Макси: 87 (+2)

Домантас Сабонис: 86 (-1)

Скотти Барнс: 86 (+2).