Создатели NBA 2K обновили рейтинги игроков после старта сезона. Вембаньяма получил повышение на 2 балла

Теги Голден Стэйт Филадельфия Сан-Антонио НБА Стефен Карри Джоэл Эмбиид Никола Йокич NBA 2K Виктор Вембаньяма Баскетбол

Разработчики популярного симулятора NBA 2K24 обновили рейтинги игроков после старта сезона НБА.

Джоэл Эмбиид («Филаделфия») и Стефен КарриГолден Стэйт») получили повышение рейтинга на одно очко, в результате чего их общий показатель теперь составляет по 97 баллов. Центровой «Денвера» Никола Йокич по-прежнему лидирует с общим рейтингом 98.

Выступление 1-го номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы из «Сан-Антонио» заставило создателей игры поднять рейтинг француза на 2 балла – до общей отметки 86.

Изменения рейтинга в NBA 2K24 среди звездных игроков лиги:

Лука Дончич: общий рейтинг 96 (+1 по сравнению с изначальным показателем)
Джимми Батлер: 94 (-1)
Дэмиан Лиллард: 93 (-1)
Донован Митчелл: 93 (+1)
Кавай Ленард: 92 (-2)
Тайриз Халибертон: 90 (+2)
Энтони Эдвардс: 90 (+2)
Зайон Уильямсон: 89 (-1)
Кайри Ирвинг: 89 (-1)
Трэй Янг: 88 (-1)
Тайриз Макси: 87 (+2)
Домантас Сабонис: 86 (-1)
Скотти Барнс: 86 (+2).

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Ловков
Холмгрен со своими 77 на старте сезона передает 2К большой привет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий