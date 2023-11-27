Вагнер и Энтони набрали 60 очков на пару, у «Мэджик» 7-матчевая победная серия

Теги Шарлотт Орландо НБА Баскетбол - видео Коул Энтони Франц Вагнер Баскетбол

«Орландо» в воскресенье переиграл «Шарлотт» со счетом 130:117, это седьмая подряд победа команды.

В составе «Мэджик» Франц Вагнер и Коул Энтони набрали каждый по 30 очков.

Рекорд «Орландо» составляет 9 побед подряд, серия продолжалась с 23 декабря 2010 года по 12 января 2011-го. Нынешний стрик второй по продолжительности в клубной истории.

Клуб из Флориды идет 2-м на Востоке с результатом 12-5.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VKing24
Что творит это Орландо, приятно наблюдать за ними, как и за Оклой)
+35
0
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
M & M
Шак Пенни не смогли сделать 7 побед подряд??
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Насонов Дмитрий
Там серия должна продлиться - впереди 2 матча с Вашингтоном
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
quznez
Ответ верю_в_волшебство)
хочется продолжения банкета)
хочется продолжения, Банкеро.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evincive
Перспективная команда складывается в Орландо. Все лидеры молодые.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
верю_в_волшебство)
хочется продолжения банкета)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ballboy13
Ответ VKing24
Что творит это Орландо, приятно наблюдать за ними, как и за Оклой)
Я бы еще отметил Миннесоту
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
minotavr0706
Банкеро тоже неплохо их поддержал
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
quznez
Ответ M & M
Шак Пенни не смогли сделать 7 побед подряд??
открыл 94й год, там сразу у них серия 9 матчей с 11 ноября по 2 декабря. сезон, когда в финал заехали, Майкл не успел разогреться до плова за 17 матчей.
https://www.basketball-reference.com/teams/ORL/1995_games.html
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий