Вагнер и Энтони набрали 60 очков на пару, у «Мэджик» 7-матчевая победная серия
«Орландо» в воскресенье переиграл «Шарлотт» со счетом 130:117, это седьмая подряд победа команды.
В составе «Мэджик» Франц Вагнер и Коул Энтони набрали каждый по 30 очков.
Рекорд «Орландо» составляет 9 побед подряд, серия продолжалась с 23 декабря 2010 года по 12 января 2011-го. Нынешний стрик второй по продолжительности в клубной истории.
Клуб из Флориды идет 2-м на Востоке с результатом 12-5.
https://www.basketball-reference.com/teams/ORL/1995_games.html