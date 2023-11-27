«Орландо» в воскресенье переиграл « » со счетом 130:117, это седьмая подряд победа команды.

В составе «Мэджик» и набрали каждый по 30 очков.

Рекорд « » составляет 9 побед подряд, серия продолжалась с 23 декабря 2010 года по 12 января 2011-го. Нынешний стрик второй по продолжительности в клубной истории.

Клуб из Флориды идет 2-м на Востоке с результатом 12-5.