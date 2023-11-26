Ти Джей Уоррен: «Я на 100 процентов здоров»

Теги НБА Ти Джей Уоррен Баскетбол

Свободный агент Ти Джей Уоррен заявил, что полностью здоров и с нетерпением ждет возможности вернуться в НБА и проявить себя.

«Я на 100 процентов здоров. Травмы ног были частью моей карьеры в течение этих двух лет. У меня было ощущение, что я достиг сумасшедшей вершины в «пузыре». К сожалению, потом случились травмы, и это немного отбросило меня назад.

Я хочу выйти и проявить себя. Мне кажется, что моя эффективность говорит сама за себя. Я понимаю беспокойство, потому что два года — это большой срок, особенно если не знать ситуацию досконально, но сейчас я совершенно здоров и с нетерпением жду возможности снова проявить себя.

Самое главное – это оправиться после такого длительного отсутствия. Мне кажется, что я оправился. Многие сомневались, что я смогу снова играть. Я доказал, что они ошибались, и хочу продолжать доказывать, что они ошибаются», – сказал Уоррен.

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4 комментария

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Evgeniy 72
Ответ Tim Timson
вопрос что он сам хочет? если в контендер, то ждать придётся до дэдлайна, если в какой то клуб аутсайдер на 10 дней, то может получиться. нужно звонить в Мемфис)
Я думаю, что он примет любое первое предложение, тут не до "выбираний". Контендеры и вовсе не будут обращать на Уоррена внимания, если он не проявит себя на десятидневках.
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ender
Ответ Evgeniy 72
Я думаю, что он примет любое первое предложение, тут не до "выбираний". Контендеры и вовсе не будут обращать на Уоррена внимания, если он не проявит себя на десятидневках.
В ряде контейнеров (не будем показывать пальцем) не просто короткая скамейка, а полная жопа. Хз кто кого тут будет выбирать.
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Tim Timson
вопрос что он сам хочет? если в контендер, то ждать придётся до дэдлайна, если в какой то клуб аутсайдер на 10 дней, то может получиться. нужно звонить в Мемфис)
+2
-1
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Tolball
на месте Денвера я бы просмотрел.
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