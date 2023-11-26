Ти Джей Уоррен: «Я на 100 процентов здоров»

Свободный агент заявил, что полностью здоров и с нетерпением ждет возможности вернуться в и проявить себя.

«Я на 100 процентов здоров. Травмы ног были частью моей карьеры в течение этих двух лет. У меня было ощущение, что я достиг сумасшедшей вершины в «пузыре». К сожалению, потом случились травмы, и это немного отбросило меня назад.

Я хочу выйти и проявить себя. Мне кажется, что моя эффективность говорит сама за себя. Я понимаю беспокойство, потому что два года — это большой срок, особенно если не знать ситуацию досконально, но сейчас я совершенно здоров и с нетерпением жду возможности снова проявить себя.

Самое главное – это оправиться после такого длительного отсутствия. Мне кажется, что я оправился. Многие сомневались, что я смогу снова играть. Я доказал, что они ошибались, и хочу продолжать доказывать, что они ошибаются», – сказал Уоррен.