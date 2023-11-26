Болельщики «Кавальерс» устроили Леброну Джеймсу овации стоя
В субботу суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс провел гостевой матч против своей бывшей команды. Болельщики «Кливленда» встретили 38-летнего форварда овациями стоя.
Джеймс провел первые семь сезонов карьеры за «Кливленд» (2003-2010). В 2010-м форвард перешел в «Майами», но в 2014-м вернулся в «Кавальерс» и помог команде завоевать чемпионский титул.
«Лейкерс» победили «Кавальерс» в гостях – 121:115. Джеймс отметился 22 очками, 6 подборами, 6 передачами, 2 перехватами и 2 блок-шотами.
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