Болельщики «Кавальерс» устроили Леброну Джеймсу овации стоя

В субботу суперзвезда « » провел гостевой матч против своей бывшей команды. Болельщики « » встретили 38-летнего форварда овациями стоя.

Джеймс провел первые семь сезонов карьеры за «Кливленд» (2003-2010). В 2010-м форвард перешел в «Майами», но в 2014-м вернулся в «Кавальерс» и помог команде завоевать чемпионский титул.

«Лейкерс» победили «Кавальерс» в гостях – 121:115. Джеймс отметился 22 очками, 6 подборами, 6 передачами, 2 перехватами и 2 блок-шотами.