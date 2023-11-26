Леброн Джеймс получил технический за то, что подтянулся на кольце

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«Лейкерс» в гостевой встрече справились с «Кливлендом» – 121:115.

Суперзвезда «озерников» Леброн Джеймс получил техническое замечание в концовке встречи. За 1:13 до финальной сирены 4-кратный чемпион поставил сверху и подтянулся на кольце. Судьи зафиксировали нарушение правил, Донован Митчелл реализовал штрафной бросок.

Джеймс в матче против своей бывшей команды набрал 22 очка, 6 подборов, 6 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота (4 потери).

За 36 минут форвард реализовал 8 из 23 с игры (1 из 9 из-за дуги) и 5 из 7 с линии.

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5 комментариев

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A. V.
Скоро уже сорокет, а он всё шалит как ребенок 👍
+9
-1
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Оскар Муравьёв
Идиотское правило
+9
-1
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arspurs9
Мне такие подтягивания в школе не засчитывали :)
+6
0
+6
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Оскар Муравьёв
Что то Леброн сегодня не очень хорошо бросал
+3
0
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Givi Shotadze
Судьи в НБА становятся противниками игры с азартом и шоу..
+1
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