Скотти Барнс удалил сообщения и заблокировал девушку, узнав, что ей 17 лет
В сети завирусилась переписка девушки со звездой «Торонто» Скотти Барнсом.
Обменявшись приветствиями в среду на этой неделе, Барнс написал: «Забыл напомнить тебе, какая ты красотка».
Девушка ответила, что ей 17 лет. Барнс удалил все сообщения и заблокировал ее.
Владелица аккаунта призналась, что на самом деле ей 26 лет, и она решила подшутить над баскетболистом. На этой неделе пользователи сети обвинили защитника «Оклахомы» Джоша Гидди в связях с несовершеннолетней. Лига начала расследование.
То в поисках приключения вовремя делай отключения.
Помни - мозгов включение важно без исключения,
Чтобы твои увлечения не превратились в злоключения.
Легендарный был мужик
Даже случаи были когда реально вводили в заблуждение и потом мужики сроки получали.
Тока паспорт
Давай зачётку, "пятерка"!