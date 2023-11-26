В сети завирусилась переписка девушки со звездой «Торонто» Скотти Барнсом.

Обменявшись приветствиями в среду на этой неделе, Барнс написал: «Забыл напомнить тебе, какая ты красотка».

Девушка ответила, что ей 17 лет. Барнс удалил все сообщения и заблокировал ее.

Владелица аккаунта призналась, что на самом деле ей 26 лет, и она решила подшутить над баскетболистом. На этой неделе пользователи сети обвинили защитника «Оклахомы» Джоша Гидди в связях с несовершеннолетней. Лига начала расследование.