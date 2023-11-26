Скотти Барнс удалил сообщения и заблокировал девушку, узнав, что ей 17 лет

Теги Торонто НБА Скотти Барнс Баскетбол

В сети завирусилась переписка девушки со звездой «Торонто» Скотти Барнсом.

Обменявшись приветствиями в среду на этой неделе, Барнс написал: «Забыл напомнить тебе, какая ты красотка».

Девушка ответила, что ей 17 лет. Барнс удалил все сообщения и заблокировал ее.

Владелица аккаунта призналась, что на самом деле ей 26 лет, и она решила подшутить над баскетболистом. На этой неделе пользователи сети обвинили защитника «Оклахомы» Джоша Гидди в связях с несовершеннолетней. Лига начала расследование.

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24 комментария

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711M
быстро учится
+123
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icey_punk
Показывает пример как надо действовать в ситуации.
+106
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tusiel
Вся жизнь перед глазами пролетела
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propellerrr
От греха подальше)
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VKing24
Жестокие бабы(
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Korban Cobain
Так глядишь и презервативы научатся надевать.
+28
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udod
Бред Питт в Однажды в Голливуде, ещё в далёком 69-м году, на предложение отсосать, сразу попросил документ подтверждающий 18-летие, и сказал, что слишком стар, что бы садиться за совращение несовершеннолетней
+19
-1
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leon01
Синдром Гидди
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Light Yagami
На очке
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Ed Monix
Если твоё увлечение - это поиски приключения,
То в поисках приключения вовремя делай отключения.
Помни - мозгов включение важно без исключения,
Чтобы твои увлечения не превратились в злоключения.
+19
-8
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Achilles 21
Ответ Ai-98
А что там с возрастом согласия в Америке ( Канаде) ?
сначала дадут согласия, потом скажут давай бабки,классическая схема
+8
-2
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Positive
Чем отличается профессионал от любителя.
+5
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circassian*
Ответ udod
Бред Питт в Однажды в Голливуде, ещё в далёком 69-м году, на предложение отсосать, сразу попросил документ подтверждающий 18-летие, и сказал, что слишком стар, что бы садиться за совращение несовершеннолетней
Он тогда и Брюса Ли отмудохал.
Легендарный был мужик
+4
0
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Swhat
Ответ AlonRaven
Вообще нет. По закону, если представилась совершеннолетней - её проблемы.
Нет, это не так. И в США и в РФ такая отмазка не прокатит.
Даже случаи были когда реально вводили в заблуждение и потом мужики сроки получали.
Тока паспорт
+3
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Swhat
Ответ tusiel
Вся жизнь перед глазами пролетела
Теперь перед общением будет паспорт просить показать
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AlonRaven
Ответ сэммуз
злонамеренно прессуют нормальные межполовые отношения.ведь никто не шумит от лесбипар всяких и прочих остальных фурри. в 17 лет замуж значит может выйти а тут ай-ай-ай
Так то замуж - серьёзные отношения. А не на одну ночь. Вот в чём разница. Главная проблема тут ЗППП и бег от отцовства. Поэтому свадьба - да. На одну ночь - нет. И считаю это правильным.
+2
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AlonRaven
Ответ Swhat
Теперь перед общением будет паспорт просить показать
Вообще нет. По закону, если представилась совершеннолетней - её проблемы.
+1
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AlonRaven
Ответ Achilles 21
сначала дадут согласия, потом скажут давай бабки,классическая схема
Не-а. Суть в том, что откупиться от такого невозможно. Всегда один вариант - федеральная тюрьма. Именно почему-то федеральная.
+1
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Максим Макеев
хахахахахах
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Ai-98
А что там с возрастом согласия в Америке ( Канаде) ?
0
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kisliy33
Удивил.
Давай зачётку, "пятерка"!
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AlonRaven
Ответ Swhat
Нет, это не так. И в США и в РФ такая отмазка не прокатит. Даже случаи были когда реально вводили в заблуждение и потом мужики сроки получали. Тока паспорт
Как раз так. Вот если ты не сможешь доказать, что ты не знал, тогда да, срок обеспечен. Или если кто-то решил тебя убрать. А так знакомый был. В клубе подцепил девушку. От части спасло то, что нашлись свидетели в клубе, которые подтвердили, что она представлялась совершеннолетней и что по ней нельзя было установить точный возраст из-за косметики. В СИЗО, конечно, посидел, немного, но в целом обошлось. Тут главное что бы не было установки закрыть дело.
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