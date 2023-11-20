Дарко Раякович: «Если ты в чем-то очень хорош, то будешь играть в НБА. Если хорош в трех аспектах – ты на уровне МВЗ. Если думаешь, что хорош в четырех – вероятно, ты уже играешь в Европе»
Главный тренер «Торонто» Дарко Раякович на пресс-конференции ответил на вопрос, на чем должен сфокусироваться форвард Скотти Барнс, чтобы выйти на новый уровень.
«У него есть множество задатков, чтобы стать элитным игроком, но порой это может и помешать.
Я всегда говорю: если ты очень хорош в чем-то одном, ты найдешь свой контракт в НБА. Если ты очень хорош в двух аспектах игры, ты невероятный баскетболист и потенциальная звезда. В трех – ты на уровне Матча всех звезд. Если ты думаешь, что очень хорош в четырех аспектах своей игры – вероятно, ты уже не в НБА и играешь в Европе.
Нельзя быть прекрасным во всем. У Скотти огромный потенциал, и нам надо найти те две-три вещи, в которых он станет элитным игроком», – сказал Раякович.
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