Дарко Раякович: «Если ты в чем-то очень хорош, то будешь играть в НБА. Если хорош в трех аспектах – ты на уровне МВЗ. Если думаешь, что хорош в четырех – вероятно, ты уже играешь в Европе»

Теги Торонто НБА Скотти Барнс Дарко Раякович Баскетбол

Главный тренер «Торонто» Дарко Раякович на пресс-конференции ответил на вопрос, на чем должен сфокусироваться форвард Скотти Барнс, чтобы выйти на новый уровень.

«У него есть множество задатков, чтобы стать элитным игроком, но порой это может и помешать.

Я всегда говорю: если ты очень хорош в чем-то одном, ты найдешь свой контракт в НБА. Если ты очень хорош в двух аспектах игры, ты невероятный баскетболист и потенциальная звезда. В трех – ты на уровне Матча всех звезд. Если ты думаешь, что очень хорош в четырех аспектах своей игры – вероятно, ты уже не в НБА и играешь в Европе.

Нельзя быть прекрасным во всем. У Скотти огромный потенциал, и нам надо найти те две-три вещи, в которых он станет элитным игроком», – сказал Раякович.

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3 комментария

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Тухель
У нас в ногамяче тоже самое. Если ты хорош в чем то одном, то ты играешь в Бундеслиге, если в двух, то в Примере, если в трех, то в АПЛ, а если в 4 вещах, то ты играешь в ФНЛ.
+12
-3
+9
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sfilatov13
абсолютно прав
+4
-1
+3
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