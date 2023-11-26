Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» в гостях вырвала победу у «Будучности»
В субботу, 25 ноября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги «Цедевита-Олимпия» в гостях вырвала победу у «Будучности» – 82:81.
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 ноября, 21.00, «Морача»
- Будучность
- Wright IV (16), Пол (12), Джонс (11), Михайлович (6), Грбович (2) – старт; Росс (15), Уильямс (13), Славкович (4), Макунду (2), Попович (0), Мэги (0).
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 7-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 7-2, Цедевита-Олимпия Словения – 7-2, Будучность Черногория – 6-3, Партизан Сербия – 5-3, Мега Сербия – 5-4, Студентски центар Черногория – 4-4, Борац Чачак Сербия – 4-4, Задар Хорватия – 4-5, ФМП Сербия – 3-5, Цибона Хорватия – 3-6, КРКА Словения – 2-6, Морнар Бар Черногория – 1-7, Сплит Хорватия – 1-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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