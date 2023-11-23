Джоша Гидди обвиняют в связях с несовершеннолетней девушкой после утечки фотографий и видеозаписей

В соцсетях появились видеозаписи, на которых разыгрывающий «Оклахомы» Джош Гидди находится с несовершеннолетней девушкой по имени Лив Кук.

Аккаунт, опубликовавший видеозаписи, в данный момент недоступен.

«Я со своей девочкой, сейчас ко мне поедем», – говорит Гидди в одном из утекших видеороликов, обращаясь к брату девушки.

Согласно информации из выпуска журнала старшей школы Ньюпорт-Харбор от октября 2022 года, Лив Кук в настоящий момент 11-классница и учится в округе Ориндж, Калифорния.

«Только что потрахалась с Джошем Гидди», – гласит надпись на совместной фотографии.

Гидди удалил аватарку на своей странице в соцсети. 21-летний защитник был выбран под 6-м номером на драфте 2021 года.