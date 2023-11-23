Джоша Гидди обвиняют в связях с несовершеннолетней девушкой после утечки фотографий и видеозаписей
В соцсетях появились видеозаписи, на которых разыгрывающий «Оклахомы» Джош Гидди находится с несовершеннолетней девушкой по имени Лив Кук.
Аккаунт, опубликовавший видеозаписи, в данный момент недоступен.
«Я со своей девочкой, сейчас ко мне поедем», – говорит Гидди в одном из утекших видеороликов, обращаясь к брату девушки.
Согласно информации из выпуска журнала старшей школы Ньюпорт-Харбор от октября 2022 года, Лив Кук в настоящий момент 11-классница и учится в округе Ориндж, Калифорния.
«Только что потрахалась с Джошем Гидди», – гласит надпись на совместной фотографии.
Гидди удалил аватарку на своей странице в соцсети. 21-летний защитник был выбран под 6-м номером на драфте 2021 года.
ушла легенда
Девушка и солгать может
че с головой?
upd а, стоп, нашелся уже)
Делов то
Может, будут по факту резидентства судить.
В любом случае хрень полная.
Господи! Ты молодая звезда НБА и путаешься с малолетками???!!! 18-летнюю не судьба было найти???
Возраст согласия в Калифорнии — 18 лет и, кроме того, согласно закону Калифорнии, двое несовершеннолетних одного возраста за добровольные сексуальные отношения могут преследоваться по закону.
А тут один совершеннолетний, а вторая нет.
Попадос.
парни с детства заточены на спорт карьеру, общее образование идет мимо, а всякие прилипалы к телу игрока только в путь.