Джоша Гидди обвиняют в связях с несовершеннолетней девушкой после утечки фотографий и видеозаписей

Теги происшествия НБА Баскетбол - видео Баскетбол - фото Оклахома-Сити Джош Гидди Баскетбол

В соцсетях появились видеозаписи, на которых разыгрывающий «Оклахомы» Джош Гидди находится с несовершеннолетней девушкой по имени Лив Кук.

Аккаунт, опубликовавший видеозаписи, в данный момент недоступен.

«Я со своей девочкой, сейчас ко мне поедем», – говорит Гидди в одном из утекших видеороликов, обращаясь к брату девушки.

Согласно информации из выпуска журнала старшей школы Ньюпорт-Харбор от октября 2022 года, Лив Кук в настоящий момент 11-классница и учится в округе Ориндж, Калифорния.

«Только что потрахалась с Джошем Гидди», – гласит надпись на совместной фотографии.

Гидди удалил аватарку на своей странице в соцсети. 21-летний защитник был выбран под 6-м номером на драфте 2021 года.

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34 комментария

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icey_punk
https://www.slamdunk.ru/news/nba/dzhosh-giddi-edinstvennyy-devstvennik-iz-deystvuyuschih-igrokov-nba-r93830/
ушла легенда
+18
0
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фк кабинет
Вот и приехал Гидди.
+13
-1
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Эльф из ФБК
Ответ vzi
А вот вопрос. Может, будут по факту резидентства судить. В любом случае хрень полная. Господи! Ты молодая звезда НБА и путаешься с малолетками???!!! 18-летнюю не судьба было найти???
Девушки 15-18-20 лет порой и не отличаются
+7
-1
+6
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haibr
Новую команду нужно не в Вегасе создавать, а в Сент-Квентине. За зону плей ин поборется с первого сезона.
+4
0
+4
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Ilovethisgame77
Пока, чувак))
+3
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Эльф из ФБК
Ответ vzi
А спросить? )
Ну тут только паспорт осматривать
Девушка и солгать может
+3
0
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Илья Петров
Прэсти будет не доволен как Гидди пиканул.
+2
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кандид
Господи, ну что за дураки, что он сам, что девица эта! Неужели в их возрасте они не понимают, что можно доводить до сведения окружающих в соцсетях, а что нет? После историй с Джа, с Портером, Бриджесом и этой я разочарован интеллектуальным уровнем игроков НБА...
+3
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Безумный Макс
Ответ малюта скуратов
Комментарий скрыт
ты одобряешь такие отношения с несовершеннолетним?!)
че с головой?
+3
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Роман Ивашин
Жду дэлбика, который напишет: "а вот был бы с мальчиком, то в америке ничего бы не сказали"
upd а, стоп, нашелся уже)
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Эльф из ФБК
Ответ vzi
надо смотреть на возраст согласия. В разных штатах он может быть разным. 11-классница - это 16-17 лет. А может и 17-18. Возраст согласия в Калифорнии — 18 лет и, кроме того, согласно закону Калифорнии, двое несовершеннолетних одного возраста за добровольные сексуальные отношения могут преследоваться по закону. А тут один совершеннолетний, а вторая нет. Попадос.
Ну скажут, что в Неваду скатались, там от 16 лет
Делов то
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фк кабинет
Ответ vzi
надо смотреть на возраст согласия. В разных штатах он может быть разным. 11-классница - это 16-17 лет. А может и 17-18. Возраст согласия в Калифорнии — 18 лет и, кроме того, согласно закону Калифорнии, двое несовершеннолетних одного возраста за добровольные сексуальные отношения могут преследоваться по закону. А тут один совершеннолетний, а вторая нет. Попадос.
Скоро всё узнаем)
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Loiso
Ответ малюта скуратов
Комментарий скрыт
Причем тут моральный облик? Речь идет о возможном нарушении закона
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vzi
Ответ Эльф из ФБК
Ну тут только паспорт осматривать Девушка и солгать может
ID карточку. Паспорта там только загран.
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vzi
Ответ Эльф из ФБК
Девушки 15-18-20 лет порой и не отличаются
А спросить? )
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vzi
Ответ Эльф из ФБК
Ну скажут, что в Неваду скатались, там от 16 лет Делов то
А вот вопрос.
Может, будут по факту резидентства судить.
В любом случае хрень полная.

Господи! Ты молодая звезда НБА и путаешься с малолетками???!!! 18-летнюю не судьба было найти???
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vzi
Ответ фк кабинет
Вот и приехал Гидди.
надо смотреть на возраст согласия. В разных штатах он может быть разным. 11-классница - это 16-17 лет. А может и 17-18.

Возраст согласия в Калифорнии — 18 лет и, кроме того, согласно закону Калифорнии, двое несовершеннолетних одного возраста за добровольные сексуальные отношения могут преследоваться по закону.

А тут один совершеннолетний, а вторая нет.

Попадос.
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Михаил
Набил стату не с то кольцо
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sasaicustoms
нееееет, только не Джош!!!
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Алексааандр
это случайно не сестра Кука, который в чемпионский год в ЛАЛ был и его забыли, когда праздновали победу?
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vzi
Ответ Дмитрий Рабко
То есть, в Калифорнии за сексуальные отношения посадят обоих подростков ? Так же есть же такая статья, как "Развратные действия в отношении несовершеннолетнего". Так вот, если парень перед девушкой начнёт рукоблудить, то это вполне можно подвести под эту статью. Аналогично и с зеркальным моментом - там пойдёт по этапу девушка. Логично предположить, что при совместной мас....бации статью могут припаять обоим подросткам. Так вот к чему я веду - а если группа пацанов лет пятнадцати начнёт заниматься "групповым индивидуальным сексом" под просмотр прона, будет ли это считаться "развратными действиями...." ?
У вас столько вопросов, что лучше их переадресовать калифорнийским юристам. ;)
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Артем Андреев
Джош "гигиди" Гидди.
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boller_73
Ответ icey_punk
https://www.slamdunk.ru/news/nba/dzhosh-giddi-edinstvennyy-devstvennik-iz-deystvuyuschih-igrokov-nba-r93830/ ушла легенда
Великий Карузо теперь единственный девственник, ему не надо доводить дело до кровати, ведь всего лишь прикоснувшись к легенде любая девушка сразу же "восхищается" им, 2-3 раза подряд
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vzi
Ответ кандид
Господи, ну что за дураки, что он сам, что девица эта! Неужели в их возрасте они не понимают, что можно доводить до сведения окружающих в соцсетях, а что нет? После историй с Джа, с Портером, Бриджесом и этой я разочарован интеллектуальным уровнем игроков НБА...
А с другой стороны- откуда там уровень?..
парни с детства заточены на спорт карьеру, общее образование идет мимо, а всякие прилипалы к телу игрока только в путь.
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