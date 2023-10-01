Новым тренером сборной Греции станет Вассилис Спанулис

Теги Вассилис Спанулис сборная Греции чемпионат Греции Перистери Димитрис Итудис Баскетбол

Вассилис Спанулис сменит Димитриса Итудиса на посту главного тренера сборной Греции. Как информирует Sport24, об этом официально должны объявить в понедельник.

Итудис решил уйти из национальной команды после того, как сборная Греции заняла 15-е место на прошедшем чемпионате мира.

Спанулис завершил карьеру игрока в 2021 году. Его тренерский опыт ограничивается работой с молодежной командой «Next Generation» в турнире Евролиги U18 и работой с «Перистери» в прошлом году. В сезоне-22/23 Спанулис занял с «Перистери» третье место в чемпионате Греции,  уступив «Панатинаикосу» в полуфинале со счетом 2-3.

1 комментарий

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КристапсПорзингис
Вот это поворот!
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