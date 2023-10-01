Новым тренером сборной Греции станет Вассилис Спанулис

сменит на посту главного тренера сборной Греции. Как информирует Sport24, об этом официально должны объявить в понедельник.

Итудис решил уйти из национальной команды после того, как сборная Греции заняла 15-е место на прошедшем чемпионате мира.

Спанулис завершил карьеру игрока в 2021 году. Его тренерский опыт ограничивается работой с молодежной командой «Next Generation» в турнире Евролиги U18 и работой с «Перистери» в прошлом году. В сезоне-22/23 Спанулис занял с « » третье место в чемпионате Греции, уступив «Панатинаикосу» в полуфинале со счетом 2-3.