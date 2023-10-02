Вассилис Спанулис официально возглавил сборную Греции

Теги Вассилис Спанулис сборная Греции чемпионат Греции Перистери Димитрис Итудис Баскетбол

Известный в недавнем прошлом игрок Вассилис Спанулис сменил Димитриса Итудиса на посту главного тренера сборной Греции. 

Со Спанулисом подписан 2-летний контракт.

Итудис решил уйти из национальной команды после того, как сборная Греции заняла 15-е место на прошедшем чемпионате мира.

Спанулис завершил карьеру баскетболиста в 2021 году. Его тренерский опыт ограничивается работой с молодежной командой «Next Generation» в турнире Евролиги U18 и работой с «Перистери» в прошлом году. В сезоне-22/23 41-летний специалист занял с «Перистери» третье место в чемпионате Греции,  уступив «Панатинаикосу» в полуфинале со счетом 2-3.

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1 комментарий

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Grin of Ant
Василий конечно легенда, но сборную через два года после окончания карьеры игрока. Странные эти греки
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