Вассилис Спанулис официально возглавил сборную Греции

Известный в недавнем прошлом игрок сменил на посту главного тренера сборной Греции.

Со Спанулисом подписан 2-летний контракт.

Итудис решил уйти из национальной команды после того, как сборная Греции заняла 15-е место на прошедшем чемпионате мира.

Спанулис завершил карьеру баскетболиста в 2021 году. Его тренерский опыт ограничивается работой с молодежной командой «Next Generation» в турнире Евролиги U18 и работой с «Перистери» в прошлом году. В сезоне-22/23 41-летний специалист занял с « » третье место в чемпионате Греции, уступив «Панатинаикосу» в полуфинале со счетом 2-3.

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