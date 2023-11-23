Джордан Макрэй: «Не удивлен тем, что Леброн Джеймс все еще играет на таком уровне»

Теги Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс НБА Джордан Макрэй Баскетбол

Чемпион НБА в составе «Кливленда» Джордан Макрэй рассказал о бывшем партнере по команде Леброне Джеймсе.

«Я не удивлен тем, что он все еще играет на таком уровне. Не удивлен, но это все равно потрясающе. Он является лидером своей команды 21 год подряд, не считая школьных лет. Это потрясающе.

Все истории, которые вы слышите о нем, о том, как он рассказывает игроку другой команды, куда идти — это на 100 процентов правда. Его IQ, его любовь к баскетболу не имеют себе равных.

Не думаю, что есть игроки того же возраста, соревнующихся на таком высоком уровне. Я знаю, что Майкл Джордан был довольно хорош. Но Леброн так быстр и так атлетичен, что я не уверен, что мы когда-нибудь снова увидим нечто подобное», – сказал Макрэй.

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3 комментария

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Alex-1917
Ответ key-jonny
Столько восхвалений и заслуженно, в принципе. Но, как он сегодня слил последнюю атаку... В сердце вообще нет запала побеждать, ну нет и нет, и пофиг на труды, на такой отличный камбэк. И запостил: я топ 2 и не второй! Да, ты все еще можешь стать чемпионом, если сложатся звезды, скилл и мощь все еще присутствуют. Но, ты не хочешь побеждать по настоящему, фэйковые старания ради номинального величия. По воле к победе, не то что не топ 2, а даже в 10ку не войдет.
ему волосы рвать или по полу кататься из-за того, что не победили? подумаешь 16 очков за четверть, но конечно же неудачный пас и трёха мимо всё перечеркнут, значит воли к победе не было, ага) у него ни как у Джордана эмоциональность и отношение к победам/поражениям, ни хуже, ни лучше, просто иное и принижать его из-за этого, ну такое себе. примерно как и Тима Данкана условного, что редко эмоции проявлял, что не делает хуже других
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Ed Monix
Ответ key-jonny
Столько восхвалений и заслуженно, в принципе. Но, как он сегодня слил последнюю атаку... В сердце вообще нет запала побеждать, ну нет и нет, и пофиг на труды, на такой отличный камбэк. И запостил: я топ 2 и не второй! Да, ты все еще можешь стать чемпионом, если сложатся звезды, скилл и мощь все еще присутствуют. Но, ты не хочешь побеждать по настоящему, фэйковые старания ради номинального величия. По воле к победе, не то что не топ 2, а даже в 10ку не войдет.
"В сердце вообще нет запала побеждать". Вы серьёзно? А если в следующей игре победят, то напишите, что запал есть? Вы обычный хейтер без причины. И когда Леброн наберёт 40000 в регулярках, вы напишите, что это любой дурак может, а вот 6 гаек взять, как Джордан, это уникально. Хотя... постойте. Где-то ненавязчиво прокашлялся Роберт Орри, потирая 7 гаек.
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