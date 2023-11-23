Джордан Макрэй: «Не удивлен тем, что Леброн Джеймс все еще играет на таком уровне»

Чемпион НБА в составе « » рассказал о бывшем партнере по команде .

«Я не удивлен тем, что он все еще играет на таком уровне. Не удивлен, но это все равно потрясающе. Он является лидером своей команды 21 год подряд, не считая школьных лет. Это потрясающе.

Все истории, которые вы слышите о нем, о том, как он рассказывает игроку другой команды, куда идти — это на 100 процентов правда. Его IQ, его любовь к баскетболу не имеют себе равных.

Не думаю, что есть игроки того же возраста, соревнующихся на таком высоком уровне. Я знаю, что Майкл Джордан был довольно хорош. Но Леброн так быстр и так атлетичен, что я не уверен, что мы когда-нибудь снова увидим нечто подобное», – сказал Макрэй.