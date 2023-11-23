Име Удока: «Это преимущество и роскошь иметь такого разностороннего игрока, как Диллон Брукс»

Теги Хьюстон Име Удока НБА Диллон Брукс Баскетбол

Главный тренер «Хьюстона» Име Удока рассказал о важности форварда Диллона Брукса для команды.

«Подписание Брукса сыграло очень важную роль. Это игрок уровня символической сборной НБА по игре в защите, он славится именно этим. Его присутствие влияет на всю команду.

Он очень разносторонний. Его можно поставить против кого угодно. Он постоянно разговаривает с партнерами. Он добавляет команде жесткости. У него может не быть постоянного соперника на протяжении всего матча, потому что мы используем размен, но мы знаем, что когда придет время, он сможет отзащищаться против лидера соперника. Он просил опекать Зайона Уильямсона и Леброна Джеймса.

Это преимущество и роскошь иметь такого разностороннего игрока, как он», – сказал Удока.

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