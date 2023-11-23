Крис Пол о конфликте со Скоттом Фостером: «Это личное и связано с моим сыном. Много лет прошло. В Лиге знают, Фостер тоже все знает»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА судьи Скотт Фостер Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Крис Пол поделился деталями многолетнего конфликта с судьей Скоттом Фостером.

«Это личное. У нас была ситуация несколько лет назад, и это личное. Лига знает, все знают, было собрание и все такое. Это связано с моим сыном. Я не против того, чтобы судья говорил что угодно, только не надо использовать технический фол, чтобы донести свою точку зрения. Я и сам должен быть ответственнее и оставаться на площадке ради своих партнеров по команде. Вот и все.

Да, ситуация связана с моим сыном. В Лиге знают, Фостер тоже все знает. У меня была встреча с ним, моим отцом, Доком Риверсом, Бобом Дилейни и всеми остальными. Еще в «Клипперс». Это было целое событие. Много лет прошло. Я не говорю ничего, чтобы меня оштрафовали. На данный момент положение вещей такое», – сказал Пол на пресс-конференции.

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4 комментария

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boller_73
Сын Пола на самом деле не от него, а от Фостера. Скандалы, интриги, расследования
+5
0
+5
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Биомеханоид
Милые бранятся — только тешатся
+1
0
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Эльф из ФБК
Фостер сказал, что сын Пола - Донателло?
0
0
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Павел Егоров
Требуется пояснительная бригада. Парни, че там за история с сыном? Неужели Фостер раньше был католическим священником?
+2
-2
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