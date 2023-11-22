Бывший игрок НБА Рашад Маккэнтс в подкасте заявил, что (« ») превосходит (« ») по уровню баскетбольного таланта.

«Понимающие игру знают, что в конце пути Дюрэнт будет лучше как баскетболист, чем Леброн. Но не прямо сейчас.

Если брать Леброна, Стефа Карри и Кей Ди, то первые двое гораздо лучше раскручены. У них больше рекламных роликов», – считает Маккэнтс.

«Почему Дюрэнта не рассматривают как игрока уровня Топ-3 всех времен?» – задался вопросом Рашад.

«Потому что СМИ уничтожили его наследие, когда он ушел из «Тандер», – откликнулся Аренас.