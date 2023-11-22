Рашад Маккэнтс: «Понимающие игру знают, что в конце пути Дюрэнт будет лучше как баскетболист, чем Леброн»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Рашад Маккэнтс Финикс НБА Гилберт Аренас Кевин Дюрэнт Стефен Карри Баскетбол

Бывший игрок НБА Рашад Маккэнтс в подкасте Гилберта Аренаса заявил, что Кевин ДюрэнтФиникс») превосходит Леброна ДжеймсаЛейкерс») по уровню баскетбольного таланта.

«Понимающие игру знают, что в конце пути Дюрэнт будет лучше как баскетболист, чем Леброн. Но не прямо сейчас.

Если брать Леброна, Стефа Карри и Кей Ди, то первые двое гораздо лучше раскручены. У них больше рекламных роликов», – считает Маккэнтс.

«Почему Дюрэнта не рассматривают как игрока уровня Топ-3 всех времен?» – задался вопросом Рашад.

«Потому что СМИ уничтожили его наследие, когда он ушел из «Тандер», – откликнулся Аренас.

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17 комментариев

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Stillinger
Походу эту игру понимают только на подкасте Аренаса)
+16
0
+16
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kc6nxy8whs
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Смешной 😂
+16
-2
+14
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volshebstvo
А вся баскетбольная общественность не уничтожила деда за объединение с корешами в Майами?

Логика какая-то не логичная. Один всем всё доказал, хотя до сих пор попрекают. Второй ничего и не хотел доказывать. Ну или вид делал.

При этом, как это делает второго лучше, чем первый - понять не могу. Видимо, только понимающие в баскетболе могут.

Объясните, если среди нас есть такие, пожалуйста.
+9
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+9
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armageddon123456
Ответ бернер тайлера 9ер9ена
Комментарий скрыт
Баскетбол это не только скоринг, тащем-то. И кстати - кто там на 1 месте по очкам в истории? Ну, кто больше наскорил?
+10
-1
+9
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ты не прав
Ответ boller_73
Кеша лучше как скорер и не более. В какие то периоды в защите возможно превосходил, но тут непонятно, потому что Леброн давно уже филонит, но занимал второе место в голосовании на дпоя.
Никогда Кеша не играл в защите хотя бы на уровне Краба лучших образцов. Это притом в системе с одним из лучших защитников поколения и с атакой, где не надо тащить

Леброн, многие не помнят, и до Маями был вторым на дпоя, в команде, где в атаке никто толком сам ничего не мог.
+8
-1
+7
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vzi
Сегодня в трансляции комментаторы сказали: это невероятно, какие правильные решения в атаке принимает Леброн Джеймс, как он видит партнеров и отдает им передачи.
+6
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Тухель
Да пофиг на его мнение, оно может быть любым. Но меня веселит вот это "Понимающие игру знают...", то есть кто не согласен с моим мнением, тот ничего не понимает. Это шикарно, так любят говорить школьники.
+4
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Mark Ar
🤣🤣🤣
+1
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ты не прав
Единственное что в этом сравнении спасает Дюранта - это статус практически безальтернативно лучшего атакующего игрока в истории. Но кто по таким критериям вообще оценивает величие?

А Дюрант сделал кое что очень важное для Леброна. Показал, что его путь - это не так просто, как некоторые любят рассказывать
+3
-3
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ПП ПП
Не знаю то, но почемуто уверен что у Инокентия намного лучше % с игры.
Кто там про командный вид спорта обосновывал... Так вот твой промах это подбор противника и 2 очка твоей команде. Если так пересчитать то Рашшад наверное прав.
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Ed Monix
Все эти фразы, что Дюрант - лучший скорер в истории НБА - это надуманное и эмоциональное мнение. Просто кто-то когда-то это сказал, и этот вброс подхватили и растиражировали.
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БобКарпентер
Ответ ПП ПП
Не знаю то, но почемуто уверен что у Инокентия намного лучше % с игры. Кто там про командный вид спорта обосновывал... Так вот твой промах это подбор противника и 2 очка твоей команде. Если так пересчитать то Рашшад наверное прав.
за карьеру
LeBron James eFG% 54.6
Kevin Durant eFG% 55.0
получается они равны по проценту
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