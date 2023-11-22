Рашад Маккэнтс: «Понимающие игру знают, что в конце пути Дюрэнт будет лучше как баскетболист, чем Леброн»
Бывший игрок НБА Рашад Маккэнтс в подкасте Гилберта Аренаса заявил, что Кевин Дюрэнт («Финикс») превосходит Леброна Джеймса («Лейкерс») по уровню баскетбольного таланта.
«Понимающие игру знают, что в конце пути Дюрэнт будет лучше как баскетболист, чем Леброн. Но не прямо сейчас.
Если брать Леброна, Стефа Карри и Кей Ди, то первые двое гораздо лучше раскручены. У них больше рекламных роликов», – считает Маккэнтс.
«Почему Дюрэнта не рассматривают как игрока уровня Топ-3 всех времен?» – задался вопросом Рашад.
«Потому что СМИ уничтожили его наследие, когда он ушел из «Тандер», – откликнулся Аренас.
Логика какая-то не логичная. Один всем всё доказал, хотя до сих пор попрекают. Второй ничего и не хотел доказывать. Ну или вид делал.
При этом, как это делает второго лучше, чем первый - понять не могу. Видимо, только понимающие в баскетболе могут.
Объясните, если среди нас есть такие, пожалуйста.
Леброн, многие не помнят, и до Маями был вторым на дпоя, в команде, где в атаке никто толком сам ничего не мог.
А Дюрант сделал кое что очень важное для Леброна. Показал, что его путь - это не так просто, как некоторые любят рассказывать
Кто там про командный вид спорта обосновывал... Так вот твой промах это подбор противника и 2 очка твоей команде. Если так пересчитать то Рашшад наверное прав.
LeBron James eFG% 54.6
Kevin Durant eFG% 55.0
получается они равны по проценту