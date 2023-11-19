Джеймс Харден о победном попадании с фолом: «Работаю над этим каждый день»

Теги Клипперс НБА Джеймс Харден Баскетбол

«Клипперс» в пятницу одержали первую победу после обмена с участием звездного защитника Джеймса Хардена.

Калифорнийская команда, которая перед этим имела серию из шести поражений, одолела «Хьюстон» (106:100).

Решающим стало дальнее попадание с фолом в исполнении Хардена за 6 секунд до сирены при равном счете.

В активе MVP-2018 24 очка (8 из 11 с игры), 9 подборов и 7 передач.

После игры Харден сказал, что готовится к подобным ситуациям на тренировках: «Над этим я работаю каждый день. Тренируешься, обретаешь уверенность, выходишь на площадку и бросаешь».

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