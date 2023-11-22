«Майами» интересуется Тайусом Джонсом

« » интересуется разыгрывающим « » , пишет Heavy со ссылкой на источники.

«Это еще один парень, за которым будут следить многие контендеры.

«Хит» присматриваются к нему. Думаю, все ожидают, что они подпишут еще одного защитника. Жесткий парень, будет выходить со скамейки запасных, выполнять любую роль, которую дадите. Такая рабочая лошадка», – считает анонимный руководитель команды Восточной конференции.

Джонс этим летом стал игроком «Уизардс» в результате обмена с участием Кристапса Порзингиса. В 13 матчах за команду он набирает в среднем 10,4 очка и 4,7 передачи при 49,2% с игры и 36,6% из-за дуги.