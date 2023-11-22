«Майами» интересуется Тайусом Джонсом

Теги Майами НБА Вашингтон Тайус Джонс Баскетбол

«Майами» интересуется разыгрывающим «Вашингтона» Тайусом Джонсом, пишет Heavy со ссылкой на источники.

«Это еще один парень, за которым будут следить многие контендеры.

«Хит» присматриваются к нему. Думаю, все ожидают, что они подпишут еще одного защитника. Жесткий парень, будет выходить со скамейки запасных, выполнять любую роль, которую дадите. Такая рабочая лошадка», – считает анонимный руководитель команды Восточной конференции.

Джонс этим летом стал игроком «Уизардс» в результате обмена с участием Кристапса Порзингиса. В 13 матчах за команду он набирает в среднем 10,4 очка и 4,7 передачи при 49,2% с игры и 36,6% из-за дуги.

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2 комментария

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Tim Timson
лучше Кая Джонса бы воспитывали)
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Stranfio
Таюса и правда многие хотят добротный бэкап разыгрывающий, может и в старте заменить если надо.
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