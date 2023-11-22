«Вашингтон» попробует обменять Данило Галлинари

Теги возможные переходы НБА Вашингтон Данило Галлинари Тайус Джонс Лэндри Шэмет Баскетбол

«Вашингтон» будет искать варианты обмена форварда Данило Галлинари.

Об этом сообщает обозреватель Hoops Wire Сэм Эмико.

Вернувшийся после разрыва крестообразной связки 35-летний итальянец в нынешнем сезоне набирает 8,3 очка, 3,0 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру. Он был отправлен в «Уизардс» в межсезонье-2023 из «Бостона».

Стартовавший с результатом 2-11 «Вашингтон», как ожидается, будет активен на рынке. Другими кандидатами на обмен называются Тайус Джонс и Лэндри Шэмет.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Archer_Great
Хорошая новость. Как-то обидно было за Даню немного, игрок то неплохой, полезный ролевик, когда здоров. А попал в цирк шапито. И Шамет явно не в своей команде, он тоже может помочь контендеру пошуметь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VKing24
Жаль в Бостон не поиграл в прошлый сезон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий