«Вашингтон» попробует обменять Данило Галлинари

«Вашингтон» будет искать варианты обмена форварда .

Об этом сообщает обозреватель Hoops Wire Сэм Эмико.

Вернувшийся после разрыва крестообразной связки 35-летний итальянец в нынешнем сезоне набирает 8,3 очка, 3,0 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру. Он был отправлен в «Уизардс» в межсезонье-2023 из «Бостона».

Стартовавший с результатом 2-11 « », как ожидается, будет активен на рынке. Другими кандидатами на обмен называются и .