«Вашингтон» попробует обменять Данило Галлинари
«Вашингтон» будет искать варианты обмена форварда Данило Галлинари.
Об этом сообщает обозреватель Hoops Wire Сэм Эмико.
Вернувшийся после разрыва крестообразной связки 35-летний итальянец в нынешнем сезоне набирает 8,3 очка, 3,0 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру. Он был отправлен в «Уизардс» в межсезонье-2023 из «Бостона».
Стартовавший с результатом 2-11 «Вашингтон», как ожидается, будет активен на рынке. Другими кандидатами на обмен называются Тайус Джонс и Лэндри Шэмет.
2 комментария