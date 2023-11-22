Bleacher Report: «Чикаго» в переговорах с «Майами» должен просить взамен Николу Йовича»

«Чикаго» стоит сделать ставку на молодого таланта в лице форварда , ведя переговоры с « », пишет Bleacher Report.

«Если «Майами» хочет получить от «Чикаго» активы, чтобы бороться за чемпионство прямо сейчас, то «Буллс» должны потребовать взамен Николу Йовича.

В этом году на чемпионате мира он отлично проявил себя в составе сборной Сербии. Возможно, ему не хватает всего лишь одного шанса, чтобы пробиться в . При очевидной потребности в долгосрочных талантах « » должен ориентироваться на таких форвардов, как он», – считают эксперты.

20-летний Йович за два сезона в лиге провел 17 матчей. В двух матчах за «Су-Фоллс» в Лиге развития серб набирает в среднем 21,5 очка, 5 передач и 4 подбора при 48,4% реализации с игры и 50% из-за дуги.