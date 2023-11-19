Александр Секулич: «Очень не задалось с бросками, но потом команда поймала кураж»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич после победы над « » (85:63) заявил, что команда катастрофически плохо реализовывала броски с игры в первой половине встречи.

«Сегодня у нас очень не задалось с бросками, я бы даже назвал это катастрофой. В первой половине старались забить и не могли. Поэтому особенно рад, что нашли способ преодолеть эту сложность. А потом команда побежала, поймала кураж, и закончили матч на очень хорошей волне.

«Автодор» – это хорошая команда, очень крепкая, у них до сегодняшнего дня было 3 победы в 5 матчах. И здорово, что мы смогли справиться с тем, что у нас в начале игра не заладилась.

Не устану повторять, что победы нужно добиваться всем вместе. Поэтому мои поздравления всей команде», – сказал Секулич.