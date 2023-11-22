«Индиана» и « » отличились редкой результативностью во время матча внутрисезонного турнира, который состоялся во вторник.

Каждой из команд удалось добраться до отметки в 150 очков. Это 7-й подобный случай в истории .

«Пэйсерс» победили со счетом 157:152. 157 очков за игру – новый рекорд клуба из Индианаполиса. Суммарные 309 очков – рекорд результативности нового сезона.

« » благодаря этой победе имеет результат 3-0 в группе А и обеспечила себе выход в плей-офф.