«Индиана» и «Атланта» набрали по 150 очков в одном матче. Это 7-й случай в истории НБА

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«Индиана» и «Атланта» отличились редкой результативностью во время матча внутрисезонного турнира, который состоялся во вторник.

Каждой из команд удалось добраться до отметки в 150 очков. Это 7-й подобный случай в истории НБА.

«Пэйсерс» победили со счетом 157:152. 157 очков за игру – новый рекорд клуба из Индианаполиса. Суммарные 309 очков – рекорд результативности нового сезона.

«Индиана» благодаря этой победе имеет результат 3-0 в группе А и обеспечила себе выход в плей-офф.

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5 комментариев

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gfif13
И овертайм не играли при этом...
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Starkom
Ответ 3pointmaster
проходной двор
Индиана так играет, чтобы использовать лучшие стороны своего лидера. А вот зачем соперники с радостью ввязываются в эту весёлую беготню - непонятно.
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gfif13
Ответ Starkom
Индиана так играет, чтобы использовать лучшие стороны своего лидера. А вот зачем соперники с радостью ввязываются в эту весёлую беготню - непонятно.
Не всё. Против команд с годной защитой имеют проблемы, причём серьёзные. Бостон и Орландо отделали их по полной
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3pointmaster
проходной двор
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Сергей Галынский
"Это 7-й подобный случай в истории НБА."
так могли другие 6 написать
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