Зоран Лукич: «Были ошибки со стороны моих игроков, но ключевая ошибка — не с их стороны»

Теги Зенит БК Пари Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич после поражения от «Зенита» (65:68) заявил, что ключевую ошибку в матче совершили не игроки.

«Мне очень жалко своих ребят, они заслужили выиграть этот матч. Вы сами видели, как они проиграли. Были ошибки со стороны моих игроков, но ключевая ошибка — не с их стороны.

Посмотрим, что там с Брайоном Алленом. У него очень сильный ушиб руки. К сожалению, такова реальность моя и моей команды, но говорить, почему так происходит, бессмысленно.

Концовка? Да, мы разыграли именно то, что хотели», – сказал Лукич.

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