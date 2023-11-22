Зоран Лукич: «Были ошибки со стороны моих игроков, но ключевая ошибка — не с их стороны»
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич после поражения от «Зенита» (65:68) заявил, что ключевую ошибку в матче совершили не игроки.
«Мне очень жалко своих ребят, они заслужили выиграть этот матч. Вы сами видели, как они проиграли. Были ошибки со стороны моих игроков, но ключевая ошибка — не с их стороны.
Посмотрим, что там с Брайоном Алленом. У него очень сильный ушиб руки. К сожалению, такова реальность моя и моей команды, но говорить, почему так происходит, бессмысленно.
Концовка? Да, мы разыграли именно то, что хотели», – сказал Лукич.
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