Хавьер Паскуаль после победы над «НН»: «Играли без скорости, с которой привыкли играть»

Главный тренер « » после победы над «Нижним Новгородом» (68:65) отметил, что его команда выглядела уставшей и играла без своей привычной скорости.

«Большое спасибо всем болельщикам, которые сегодня были здесь. Их поддержка была очень важной для нас. В этом матче мы не смогли контролировать ритм, он был медленным, мы играли без скорости, с которой привыкли играть.

Сегодня команда после месяца без пяти игроков выглядела очень уставшей — ментально и физически. Но самое важное сегодня — это добыть победу. Теперь у нас есть неделя, чтобы постараться восстановиться и подготовиться к следующему матчу», – сказал Паскуаль.