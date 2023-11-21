Хавьер Паскуаль после победы над «НН»: «Играли без скорости, с которой привыкли играть»

Теги Зенит Хавьер Паскуаль БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после победы над «Нижним Новгородом» (68:65) отметил, что его команда выглядела уставшей и играла без своей привычной скорости.

«Большое спасибо всем болельщикам, которые сегодня были здесь. Их поддержка была очень важной для нас. В этом матче мы не смогли контролировать ритм, он был медленным, мы играли без скорости, с которой привыкли играть.

Сегодня команда после месяца без пяти игроков выглядела очень уставшей — ментально и физически. Но самое важное сегодня — это добыть победу. Теперь у нас есть неделя, чтобы постараться восстановиться и подготовиться к следующему матчу», – сказал Паскуаль.

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