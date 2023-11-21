Эргин Атаман: «Бронируйте билеты на плей-офф, мы будем бороться за титул Евролиги»
Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман во время пресс-конференции, посвященной презентации нового спонсора, поделился своим видением будущего афинского клуба.
«Все в Европе говорят об атмосфере на арене «Панатинаикоса», особенно в матче с «Виртусом», и о том, как команда доминировала в Евролиге в предыдущие годы. Это одна из команд, за которой следит наибольшее количество болельщиков в Европе.
Давайте поздравим наш административный персонал с прекрасным спонсорским сотрудничеством с замечательной компанией. Это очень важно, потому что я прошу больше денег. Они стараются дать нам все, чтобы построить отличную команду. Партнерство с крупными компаниями очень важно. Они понимают ценность «Панатинаикоса» и прокладывают путь для будущих компаний.
Очень скоро у нас будет аншлаг во всех матчах. Пусть наши болельщики бронируют билеты на ближайшие матчи, на плей-офф, а может быть и на «Финал четырех». Будем бороться за титул Евролиги», — сказал Атаман.
— Всего мира! ! ! — застонали оглушенные васюкинцы.
— Да! А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!" (С)