Эргин Атаман: «Бронируйте билеты на плей-офф, мы будем бороться за титул Евролиги»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Панатинаикос Баскетбол

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман во время пресс-конференции, посвященной презентации нового спонсора, поделился своим видением будущего афинского клуба.

«Все в Европе говорят об атмосфере на арене «Панатинаикоса», особенно в матче с «Виртусом», и о том, как команда доминировала в Евролиге в предыдущие годы. Это одна из команд, за которой следит наибольшее количество болельщиков в Европе.

Давайте поздравим наш административный персонал с прекрасным спонсорским сотрудничеством с замечательной компанией. Это очень важно, потому что я прошу больше денег. Они стараются дать нам все, чтобы построить отличную команду. Партнерство с крупными компаниями очень важно. Они понимают ценность «Панатинаикоса» и прокладывают путь для будущих компаний.

Очень скоро у нас будет аншлаг во всех матчах. Пусть наши болельщики бронируют билеты на ближайшие матчи, на плей-офф, а может быть и на «Финал четырех». Будем бороться за титул Евролиги», — сказал Атаман.

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1 комментарий

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Julius Nwosu
" Не беспокойтесь, — сказал Остап, — мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.

— Всего мира! ! ! — застонали оглушенные васюкинцы.

— Да! А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!" (С)
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