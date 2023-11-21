Эргин Атаман: «Бронируйте билеты на плей-офф, мы будем бороться за титул Евролиги»

Главный тренер «Панатинаикоса» во время пресс-конференции, посвященной презентации нового спонсора, поделился своим видением будущего афинского клуба.

«Все в Европе говорят об атмосфере на арене «Панатинаикоса», особенно в матче с «Виртусом», и о том, как команда доминировала в в предыдущие годы. Это одна из команд, за которой следит наибольшее количество болельщиков в Европе.

Давайте поздравим наш административный персонал с прекрасным спонсорским сотрудничеством с замечательной компанией. Это очень важно, потому что я прошу больше денег. Они стараются дать нам все, чтобы построить отличную команду. Партнерство с крупными компаниями очень важно. Они понимают ценность « » и прокладывают путь для будущих компаний.

Очень скоро у нас будет аншлаг во всех матчах. Пусть наши болельщики бронируют билеты на ближайшие матчи, на плей-офф, а может быть и на «Финал четырех». Будем бороться за титул Евролиги», — сказал Атаман.