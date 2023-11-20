Чемпионат Греции. «Панатинаикос» – АЕК

Теги результаты Панатинаикос АЕК чемпионат Греции Баскетбол

В понедельник, 20 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги «Панатинаикос» примет АЕК.

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Панатинаикос – АЕК
Дата проведения
20 ноября, 18.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 6-0, Олимпиакос – 6-1, Промитеас – 5-2, Перистери – 4-3, ПАОК – 4-3, Арис – 4-3, АЕК – 3-3, Лаврион – 3-4, Колоссос – 3-4, Марусси – 2-5, Аполлон – 1-6, Кардицас – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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