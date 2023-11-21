«Панатинаикос» заключил крупное спонсорское соглашение и сменил название

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос бизнес чемпионат Греции Баскетбол

«Панатинаикос» договорился о партнерстве с крупнейшей строительной компанией Греции «Актор».

Соглашение подразумевает изменения в названии клуба. Теперь греческий гранд будет называться «Панатинаикос Актор».

«Панатинаикос» оставался без титульного спонсора более одного сезона. Ранее клуб сотрудничал с греческой игорной компанией OPAP.

OPAP все еще остается важным спонсором клуба, однако название компании уже не указывается рядом с названием команды.

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2 комментария

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Grin of Ant
Мы смело можем называть его теперь Пахтакор
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Asanov
Ответ Grin of Ant
Мы смело можем называть его теперь Пахтакор
главное, что не Пахтакор 79
0
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