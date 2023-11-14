Разыгрывающий «Филадельфии» рассказал о своем любимом жесте «слишком маленький», которым нередко празднует попадания.

По словам Беверли, в лиге нет отдельного игрока, которому он хотел бы продемонстрировать жест.

«Вы меня знаете. Я показываю этот жест «слишком маленький» всем. Мне все равно. Я выхожу играть в баскетбол. Я здесь для того, чтобы получать удовольствие.

Сколько мне пришлось заплатить денег в качестве штрафов ? Не знаю, где-то 700 тысяч долларов», – заявил Беверли.