Патрик Беверли о жесте «слишком маленький»: «Показываю его всем. Выхожу на площадку, чтобы получать удовольствие»
Разыгрывающий «Филадельфии» Патрик Беверли рассказал о своем любимом жесте «слишком маленький», которым нередко празднует попадания.
По словам Беверли, в лиге нет отдельного игрока, которому он хотел бы продемонстрировать жест.
«Вы меня знаете. Я показываю этот жест «слишком маленький» всем. Мне все равно. Я выхожу играть в баскетбол. Я здесь для того, чтобы получать удовольствие.
Сколько мне пришлось заплатить денег в качестве штрафов НБА? Не знаю, где-то 700 тысяч долларов», – заявил Беверли.
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