Патрик Беверли о жесте «слишком маленький»: «Показываю его всем. Выхожу на площадку, чтобы получать удовольствие»

Теги Филадельфия НБА Патрик Беверли Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Патрик Беверли рассказал о своем любимом жесте «слишком маленький», которым нередко празднует попадания.

По словам Беверли, в лиге нет отдельного игрока, которому он хотел бы продемонстрировать жест.

«Вы меня знаете. Я показываю этот жест «слишком маленький» всем. Мне все равно. Я выхожу играть в баскетбол. Я здесь для того, чтобы получать удовольствие.

Сколько мне пришлось заплатить денег в качестве штрафов НБА? Не знаю, где-то 700 тысяч долларов», – заявил Беверли.

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3 комментария

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Jazzzz
Ну и дурачок. На пенсии пожалеет об этих 700к
+1
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mqh9pzrxgf
Комплексы у пацана)
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Chistian Jadson
Трепло
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