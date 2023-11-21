Джейсон Тейтум обновил личный рекорд сезона по очкам (45), но смазал ключевой штрафной в игре с «Хорнетс»

Теги Бостон Шарлотт НБА Баскетбол - видео Джейсон Тейтум Баскетбол

Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум обновил личный рекорд сезона по очкам в проигранном матче с «Шарлотт» – 45.

В активе Тейтума также 13 подборов, 6 передач и 2 блок-шота при 15 из 28 с игры.

За 6,1 секунды до завершения овертайма Майлз Бриджес исполнил точный 3-очковый при счете 116:116. Тейтум в ответной атаке нашел фолы во время дальней попытки, но упустил возможность сравнять счет, смазав третий штрафной.

«Хорнетс» победили со счетом 121:118 ОТ.

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4 комментария

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BuTaJIbKa
Тэйтум держит марку
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Отец Мельдоний
Ну, что же - получили чего хотели!
Уж, больно расслабились, вот и получили.
Трагедию из этого делать не стоит, а правильные выводы.
Команда хорошая, первая пятерка наверное лучшая в лиге, вот только не нужно почивать на лаврах и не расслабляться, надеюсь это поражение найдет правильные выводы.
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+4
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Gr1mPatron
Ответ denrbw94
Хаузер в основе и Корнет единственный большой со скамейки, топовая работа менеджмента по глубине состава конечно. В плей офф будет очень больно с такой ротацией, особенно учитывая, что латыш до плей офф не доживёт как обычно
Так скамейка сегодня нормально играла, а вот весь старт кроме Тейтума дал жидкого
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