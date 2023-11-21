Джейсон Тейтум обновил личный рекорд сезона по очкам (45), но смазал ключевой штрафной в игре с «Хорнетс»
Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум обновил личный рекорд сезона по очкам в проигранном матче с «Шарлотт» – 45.
В активе Тейтума также 13 подборов, 6 передач и 2 блок-шота при 15 из 28 с игры.
За 6,1 секунды до завершения овертайма Майлз Бриджес исполнил точный 3-очковый при счете 116:116. Тейтум в ответной атаке нашел фолы во время дальней попытки, но упустил возможность сравнять счет, смазав третий штрафной.
«Хорнетс» победили со счетом 121:118 ОТ.
Уж, больно расслабились, вот и получили.
Трагедию из этого делать не стоит, а правильные выводы.
Команда хорошая, первая пятерка наверное лучшая в лиге, вот только не нужно почивать на лаврах и не расслабляться, надеюсь это поражение найдет правильные выводы.