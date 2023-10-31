Никола Йокич: «Лаури Маркканен – игрок уровня Матча всех звезд, но может еще прибавить»

Теги Денвер НБА Юта Никола Йокич Лаури Маркканен Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич после матча с «Ютой» (110:102) похвалил лидера «Джаз», форварда сборной Финляндии Лаури Маркканена, который набрал 27 очков и сделал 14 подборов.

«Он может стать проблемой. Его рост 210 сантиметров, он умеет вести мяч, быстро бросить по кольцу, атаковать против более высокого игрока. Он может играть против больших парней, продавить маленького игрока, может пройти под кольцо или бросить в прыжке.

Думаю, он понял, что может стать звездой в этой лиге. Безусловно, он является игроком уровня Матча всех звезд, но может еще прибавить», – сказал Йокич.

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