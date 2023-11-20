Кейд Каннингем: «Наша игра оставляет желать лучшего, и с этим надо разобраться». У «Детройта» серия из 11 поражений
Разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем после 11-го поражения подряд призвал команду посмотреть правде в глаза.
«Мы должны адекватно оценивать ситуацию.
Нельзя просто говорить: «Все в порядке, все нормально», понимаете, о чем я? Потому что наша игра оставляет желать лучшего. И с этим надо разобраться. Должны обратить внимание на то, что у нас не получается. Решать эту проблему не только на словах, но и на площадке», – заявил Каннингем.
«Пистонс» идут последними в НБА с результатом 2-12.
но надо чтото делать с потерями и процентом
И не мариновать Айви на лавке