Кейд Каннингем: «Наша игра оставляет желать лучшего, и с этим надо разобраться». У «Детройта» серия из 11 поражений

Разыгрывающий « » после 11-го поражения подряд призвал команду посмотреть правде в глаза.

«Мы должны адекватно оценивать ситуацию.

Нельзя просто говорить: «Все в порядке, все нормально», понимаете, о чем я? Потому что наша игра оставляет желать лучшего. И с этим надо разобраться. Должны обратить внимание на то, что у нас не получается. Решать эту проблему не только на словах, но и на площадке», – заявил Каннингем.

«Пистонс» идут последними в с результатом 2-12.