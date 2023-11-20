Кейд Каннингем: «Наша игра оставляет желать лучшего, и с этим надо разобраться». У «Детройта» серия из 11 поражений

Теги Детройт НБА Кейд Каннингем Баскетбол

Разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем после 11-го поражения подряд призвал команду посмотреть правде в глаза.

«Мы должны адекватно оценивать ситуацию.

Нельзя просто говорить: «Все в порядке, все нормально», понимаете, о чем я? Потому что наша игра оставляет желать лучшего. И с этим надо разобраться. Должны обратить внимание на то, что у нас не получается. Решать эту проблему не только на словах, но и на площадке», – заявил Каннингем.

«Пистонс» идут последними в НБА с результатом 2-12.

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4 комментария

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Косолапый не Мишка
Ответ SHawk
Кейд, я в тебя верю) но надо чтото делать с потерями и процентом И не мариновать Айви на лавке
И тут возникает вопрос, почему когда Айви на лавке, команда играет лучше. Кстати с потерями у него примерно такая же ситуация как и Каннингема.
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SHawk
Кейд, я в тебя верю)
но надо чтото делать с потерями и процентом
И не мариновать Айви на лавке
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+1
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noke
Сказал лидер сезона по потерям и промахам с игры.
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0
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