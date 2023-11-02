Осар Томпсон исполнил аллей-уп в двух владениях подряд в матче с «Портлендом»

Теги Детройт Портленд НБА Баскетбол - видео Кейд Каннингем Осар Томпсон Маркус Сассер Баскетбол

«Пистонс» на своем паркете уступили «Портленду», ведя «+18» по ходу второй четверти – 101:109.

Новичок «Детройта» Осар Томпсон стал автором двух украшений вечера кряду в середине второй 12-минутки. 5-й номер драфта поставил сверху с передачи разыгрывающего Кейда Каннингема, а в следующем владении, после потери Скута Хендерсона, сделал это вновь – уже с аллей-упа Маркуса Сассера.

За 30 минут Томпсон набрал 16 очков, сделал 7 подборов, 2 передачи и 2 перехвата.

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3 комментария

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VKing24
Как же хороши эти два братишки
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Stranfio
Детройт приятно удивляют, симпатично играют, мяч особо не передерживают, талантов много. Главное все собрать воедино. Очень пока хорошо идут.
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Alexander Permyakov
Ответ VKing24
Как же хороши эти два братишки
Согласен. Клэй так вообще сегодня на победу забросил
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