Осар Томпсон исполнил аллей-уп в двух владениях подряд в матче с «Портлендом»
«Пистонс» на своем паркете уступили «Портленду», ведя «+18» по ходу второй четверти – 101:109.
Новичок «Детройта» Осар Томпсон стал автором двух украшений вечера кряду в середине второй 12-минутки. 5-й номер драфта поставил сверху с передачи разыгрывающего Кейда Каннингема, а в следующем владении, после потери Скута Хендерсона, сделал это вновь – уже с аллей-упа Маркуса Сассера.
За 30 минут Томпсон набрал 16 очков, сделал 7 подборов, 2 передачи и 2 перехвата.
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