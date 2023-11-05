Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Бриндизи», «Ваноли Кремона» примет «Виртус» и другие матчи

Теги результаты чемпионат Италии Милан Виртус Варезе Скафати Рейер Венеция Реджо-Эмилия Ваноли Кремона Бриндизи Динамо Сассари Тренто Брешия Тревизо Дертона Пистоя Баскетбол

В воскресенье, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут семь матчей.

«Милан» в гостях сыграет с «Бриндизи», «Ваноли Кремона» примет «Виртус».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Пистоя – Рейер Венеция
Дата проведения
5 ноября, 18.00, «PalaCarrara»
Онлайн матча

Бриндизи – Милан
Дата проведения
5 ноября, 18.30, «PalaPentassuglia»
Онлайн матча

Дертона – Брешия
Дата проведения
5 ноября, 19.00, «Palasport Paolo Ferraris»
Онлайн матча

Тревизо – Скафати
Дата проведения
5 ноября, 19.30, «PalaVerde»
Онлайн матча

Тренто – Реджо-Эмилия
Дата проведения
5 ноября, 20.15, «PalaTrento»
Онлайн матча

Варезе – Динамо Сассари
Дата проведения
5 ноября, 21.00, «Enerxenia Arena»
Онлайн матча

Ваноли Кремона – Виртус
Дата проведения
5 ноября, 22.00, «Palasport Mario Radi»
Онлайн матча

Положение команд: Виртус – 5-0, Венеция – 4-0, Тренто – 4-1, Брешия – 4-1, Милан – 3-1, Реджо-Эмилия – 3-1, Наполи – 3-2, Дертона – 3-2, Скафати – 2-2, Варезе – 1-3, Виктория Либертас – 1-3, Ваноли Кремона – 1-3, Динамо Сассари – 1-4, Пистоя – 0-4, Тревизо – 0-4, Бриндизи – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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