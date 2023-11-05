Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Бриндизи», «Ваноли Кремона» примет «Виртус» и другие матчи
В воскресенье, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут семь матчей.
«Милан» в гостях сыграет с «Бриндизи», «Ваноли Кремона» примет «Виртус».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 ноября, 18.00, «PalaCarrara»
- Дата проведения
- 5 ноября, 18.30, «PalaPentassuglia»
- Дата проведения
- 5 ноября, 19.00, «Palasport Paolo Ferraris»
- Дата проведения
- 5 ноября, 19.30, «PalaVerde»
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.15, «PalaTrento»
- Дата проведения
- 5 ноября, 21.00, «Enerxenia Arena»
- Дата проведения
- 5 ноября, 22.00, «Palasport Mario Radi»
Положение команд: Виртус – 5-0, Венеция – 4-0, Тренто – 4-1, Брешия – 4-1, Милан – 3-1, Реджо-Эмилия – 3-1, Наполи – 3-2, Дертона – 3-2, Скафати – 2-2, Варезе – 1-3, Виктория Либертас – 1-3, Ваноли Кремона – 1-3, Динамо Сассари – 1-4, Пистоя – 0-4, Тревизо – 0-4, Бриндизи – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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