Николя Батюм вернулся в расположение «Сиксерс». Он пропускал матчи из-за проблем со здоровьем у жены

Форвард «Филадельфии» вернулся в расположение команды.

Ставший игроком «Сиксерс» в результате крупного обмена Батюм пропускал матчи из-за проблем со здоровьем у жены. Сейчас он рассчитывает быть со своими новыми одноклубниками.

«Не могу точно сказать, что это было, но я должен был быть там. Иногда надо делать необходимые вещи для своей семьи. Сейчас с ней все будет в порядке», – сказал француз.

В воскресной встрече с «Бруклином» (121:99) Батюм вышел в старте и за 24 минуты набрал 3 очка, 3 подбора и 3 передачи.