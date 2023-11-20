Николя Батюм вернулся в расположение «Сиксерс». Он пропускал матчи из-за проблем со здоровьем у жены

Теги Филадельфия НБА Николя Батюм Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Николя Батюм вернулся в расположение команды.

Ставший игроком «Сиксерс» в результате крупного обмена Батюм пропускал матчи из-за проблем со здоровьем у жены. Сейчас он рассчитывает быть со своими новыми одноклубниками.

«Не могу точно сказать, что это было, но я должен был быть там. Иногда надо делать необходимые вещи для своей семьи. Сейчас с ней все будет в порядке», – сказал француз.

В воскресной встрече с «Бруклином» (121:99) Батюм вышел в старте и за 24 минуты набрал 3 очка, 3 подбора и 3 передачи.

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1 комментарий

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evgen98
Батюм конечно самое ценное приобретение из игроков полученных Филой за Хардена. C ним команда еще ни одной игры не проиграла. Сразу какая-то стройность появляется в игре.
Если 37-летний Хорфорд всё ещё полезен, то тем более полезен будет 35-летний Батюм.
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